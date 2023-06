Lilija Csanyiseva, a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij korábbi munkatársára hét és fél éves börtönbüntetést szabott ki egy moszkvai bíróság.

A bíróság az aktivistát „szélsőségesség” és „szélsőséges társadalom működtetése” vádakban találta bűnösnek, az ügyész azonban még súlyosabb, 12 éves börtönbüntetést kért.

Higgy magadban, és dolgozz a pozitív változásokért. Írjatok nekem leveleket, nagy szükségem van most rátok. Más politikai foglyoknak is nagy szükségük van a támogatásotokra. És boldogtalan országunknak is nagy szüksége van rá. Én sem fogom feladni. Hiszem, hogy Oroszországot szabad, békés és emberséges országgá tehetjük együtt