Információval szolgálhat Észak-Koreáról a sikertelen műholdkilövés

Mint korábban megírtuk, Észak-Korea kémműholdat akart telepíteni az űrbe, amely a szakértők szerint komoly biztonsági kockázattal járt volna a világ számára. Dél-Korea keresőakciót indított a roncsok felkutatására, amely az elmúlt napokban sikerrel is járt. A most megtalált roncsok alapján többet is megtudhatunk a világtól elzártan működő országról.

A kudarccal végződött észak-koreai műholdkilövés a titokzatos állam rakétaprogramjával kapcsolatos információkkal szolgálhat a világ számára, mivel a dél-koreai mentőcsoport nagy mennyiségben menti ki a tenger fenekéről az elsüllyedt roncsokat – állítja a Bloomberg.

Dél-Korea pénteken fotókat tett közzé annak az észak-koreai rakétának egy 14,5 méteres (15 méteres) részéről, amely röviddel a május 31-i felszállás után kudarcot vallott a repülésben. A dél-koreai hadsereg közölte, hogy a mintegy 70 méter mély vízből kiemelt két darab valószínűleg a rakéta második fokozatából származik, amely nem gyulladt be.

Észak-Korea azt állította, hogy a második fokozat új hajtóművet tartalmazott, és a meghibásodás az instabil állagú üzemanyagnak tudható be. A dél-koreai felfedezés azonban valószínűleg támpontokat ad az állam hajtóműtervezésben való jártasságáról, és talán olyan alkatrészekre utal, amelyek a szankciók megsértése révén kerülhettek Kim Dzsongun rezsimjéhez.

Bárki, aki hozzáférhet ehhez a rakétaalkatrészhez, és jól ért a rakétákhoz, képes arra, hogy levezesse ebből a hardverből az összes műszaki adatot és az észak-koreaiak gyártási képességeit ebből a hardverből

– magyarázta Markus Schiller űrkutatási mérnök.