Évekig kémkedhetett Magyarországon egy orosz diplomata

Évekig Magyarországon tevékenykedhetett diplomataként Anton Gorijev, aki a GRU-nak is dolgozhatott. Többéves pályafutását követően Szlovákiába helyezték át, de feltételezhető, hogy mindkét országban egyszerre folytatta hírszerző tevékenységét. Végül pedig az orosz–ukrán háború kitörésével utasították ki Szlovákiából.

Anton Gorijev a GRU-nak, azaz az orosz katonai hírszerzésnek dolgozott kezdetben, a 2000-es évek elején a Közel-Keleten, de 2007-ben már elkezdték felkészíteni a diplomáciai tevékenységekre, amin keresztül fedésben lehetett külföldi hírszerző – tárta fel a Vsquare oknyomozó portál.

A férfi 2012 májusától már az orosz külügyminisztériumnak dolgozott, közben 2012 márciusa és 2013 januárja között érkezhetett meg Magyarországra.

Egy korábbi magyar kémelhárító szerint a katonai és polgári kémelhárítás is tudott róla, hogy Gorijev a GRU-nak dolgozik.

Középpontban az emlékművek

A szervezet egyik tipikus fedőmunkája a második világháborús szovjet hadisírok karbantartása volt, amivel folyamatosan utazni kell az adott országban, így titkos helyekre mehetnek, üzeneteket hagyhatnak ott – írja a Napunk.

Gorijevnek pedig ez is a munkája volt Magyarországon, ezen keresztül pedig mind szélsőbaloldali, mind szélsőjobboldali oroszbarát szervezetekkel kapcsolatba lépett. Az Éjjeli Farkasok nevű putyinista motoros banda 2015-ben Magyarországra látogatott – ők is egy emlékmű koszorúzása miatt –, pedig akkor több európai ország sem volt hajlandó beengedni.

Azon az eseményen is ott volt Anton Gorijev, ahogyan a 2016-os ásotthalmi Gagarin-emlékmű avatásán is, amelyen Toroczkai László is részt vett. A Mi Hazánk politikusa azt mondta, nem ismeri Gorijevet. Egy általános meghívót küldtek az orosz nagykövetségnek, és Gorijev jött el.

A következő állomás Szlovákia volt

Gorijev 2020-tól már a pozsonyi orosz nagykövetségen szolgált. Onnan utasította ki Szlovákia 34 másik diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzővel együtt 2022 tavaszán, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Egy diplomata jelzésű autó a járdára is felhajtva elütött egy középkorú asszonyt egy bolt parkolójában 2021 júniusában, a nő súlyos sérülésekkel került kórházba. Az autó sofőrje alkohol hatása alatt állt, aki a diplomataként dolgozó Anton Gorijev volt.

Az ittasan okozott balesete miatti felelősségre vonást a diplomáciai védettségének köszönhetően elkerülte, de a kémkedése a kiutasítással véget ért.

Gorijev áthelyezése felveti a gyanút, hogy régóta részt vesz titkos műveletekben a szlovák–magyar határ mindkét oldalán. Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt hadműveleti igazgatója szerint gyakori az orosz kémek határon átnyúló tevékenysége.

Gorijevről a Szlovákiából való kiutasítása óta annyit lehet tudni, hogy 2022 decemberében még az orosz külügyminisztérium alkalmazásában állt.