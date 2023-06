A halálos tragédia lehetett az utolsó túra a Titanic roncsainál

A turisztikai célokra használt Titan búvárhajó vasárnap indult útnak öt emberrel a fedélzetén eredetileg kevesebb mint félnaposra tervezett útjára az 1912-ben elsüllyedt óceánjáró roncsaihoz. A Titan eltűnését követően nagyszabású kutató-mentő akció indult az Atlanti-óceán mintegy 10 ezer négyzetmérföldes területén, de csütörtökre végül bebizonyosodott, hogy a merülőhajó megsemmisült, és az öt utas meghalt.

A Titanic emlékének ápolásával foglalkozó szervezet vezetője pénteki közleményében úgy fogalmazott, hogy biztonsági megfontolásokból véget kellene vetni annak, hogy emberek utazzanak a Titanichoz, ehelyett legénység nélküli víz alatti járművekkel lehetne ellenőrizni a roncsok állapotát.

Haas azokra az eszközökre utalt, amelyekkel tavaly nyáron nagy részletességben sikerült feltérképezni a hajótestet.

A Titanic International Society elnöke mélységesen szomorú, tragikus, de elkerülhető fejleménynek nevezte a Titan balesetét. Méltató szavakkal szólt a jármű vezetője, Paul-Henry Nargeolet francia Titanic-szakértő egyedülálló tudásáról és tapasztalatáról, akinek az elkötelezettségének köszönhetően sikerült megismerni a hajó történetének jelentős részét, és a világ értesült a Titanic állagának romlásáról is.

Paul-Henri Nargeolet francia mélytengeri felfedező és a Titanic szakértője volt. A „Mr. Titanic” néven ismert Nargeolet egyike volt annak az öt embernek, akik meghaltak a Titan tengeralattjáróban.

A Titan merülőhajó 2021-ben és 2022-ben sikerrel eljutott a Titanic roncsaihoz, az idei lett volna oda a harmadik expedíciója. Haas szerint feltétlenül szükséges lenne, hogy az amerikai parti őrség, a nemzeti közlekedési hatóság biztonsági testülete, illetve a kanadai társhatóságok vizsgálatot folytassanak a baleset ügyében.

Alaposan ellenőrizni kellene a merülőhajó szerkezetét, a kommunikációs és biztonsági rendszereit, a kidolgozott vészhelyzeti stratégiát, illetve azt is, hogy a merülés idején milyen távolságra voltak készenlétben mélytengeri mentőalakulatok – fejtette ki.

Haas azt is szorgalmazta, hogy nemzetközi szabályozással kellene kötelezővé tenni a mélytengeri merülőhajók szigorú ellenőrzését – írja az MTI.

Ahogyan a Titanic tragédiájának is meglett a tanulsága, a Titan elvesztéséből is le kellene vonni a következtetéseket

– mondta.

Már biztos, hogy meghaltak a tengeralattjáró utasai

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Fotó: OceanGate / Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtettek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére. Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

(Borítókép: A Deep Energy kutatóhajó a Titan tengeralattjáró keresése közben 2023. június 20-án. Fotó: US Coast Guard / Handout / Getty Images)