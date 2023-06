Washington a koszovói kormányfőt tartja felelősnek a helyzet elmérgesedéséért

Washington közvetlenül a koszovói miniszterelnököt tartja felelősnek az ország északi részén a helyi hatóságok és a szerb közösség között nemrég kirobbant összecsapásokért. Albin Kurtit ráadásul egyelőre nyilvános bírálatokkal sem sikerült féken tartani. Az irányítás mintha kicsúszott volna a kezei közül: Szerbia területén letartóztattak három koszovói rendőrt, aki a hivatalos változat szerint csempészutakat térképezett fel. Válaszul Pristina lezárta a fő határátkelőt a szerb teherautók előtt.

„Viktor, nehéz kérdéseket teszel fel nekem” – így reagált a szerb elnök a magyar miniszterelnök azon javaslatára, hogy engedjék szabadon a múlt héten letartóztatott három koszovói rendőrt. A szerb és a magyar kormány közös, Palicson megtartott ülése után vetette fel Orbán Viktor, hogy a három rendőr szabadon bocsátása „biztosan segítene Szerbiának”. Arra szólította fel Alekszandar Vucsicsot, hogy „fontolja meg kérését”, de javaslatára nem kapott egyértelmű választ.

A koszovói miniszterelnök viszont az Egyesült Államokban szerzett magának új ellenséget, és – amint a Politico fogalmazott – a megosztott politika mindkét oldalát magára haragította. Elérte ugyanis az amerikai politikában a lehetetlent: a demokraták és a republikánusok konszenzusát – legalábbis Koszovó kérdésében.

Washingtoni vélekedés szerint Koszovó vezetője makacs, időnként meggondolatlan politikus, aki aláásta a Koszovó és Szerbia közötti tartós békemegoldásra irányuló közös amerikai–európai erőfeszítéseket. Válságot idézett elő, miután félkatonai rendőri egységeket küldött a szerb közösségekbe, a négy százalékot sem elérő részvétellel „megválasztott”, albán nemzetiségű polgármestereket pedig erőszakkal iktatta be hivatalukba.

„Van néhány alapvető kérdésünk azzal kapcsolatban, számíthatunk-e rá partnerként” – utalt Albin Kurtira Christopher Hill, az Egyesült Államok szerbiai nagykövete.

Még keményebben fogalmazott közvetlen főnöke.

„Határozottan elítéljük a koszovói kormány cselekedeteit, amelyek fokozzák a feszültséget északon, és növelik az instabilitást” – osztotta meg véleményét Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

