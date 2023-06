Felháborodott az internet népe a Netflix legújabb lépésén

A Titanic visszahozása biztos befutó a streamingóriás számára, hiszen egy népszerű filmről van szó, amely biztosan vonzza a nézőket. A Netflix döntését azonban, hogy a Titanicot ilyen röviddel a Titan tengeralattjáró katasztrófája után visszahozzák a weboldalra, egyesek érzéketlennek ítélték.

Üzleti szempontból jó döntés lehet a film visszaállítása, mert valószínűleg sokan megnézik a tragédia után.

A internet népét azonban ez nem érdekli a Business Today szerint, ugyanis nagyon sok felhasználó kritizálta a vállalatot a szerintük rossz időzítés miatt.

A Netflix egyelőre nem kommentálta az eseményeket a sajtómegkeresésekre válaszolva.

Az utasok meghaltak, de folytatják a merülőhajó keresését

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtettek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.

Három lehetséges magyarázat

Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket, szerinte három lehetséges magyarázat lehet arra, hogy mi történt a járművel és az utasokkal:

Az első lehetséges magyarázat az lehet, hogy a tengeralattjáró – ami csúnyán hangozhat – inkább tákolmány, már a merülést sem bírta ki, és már közben összeroppant, az utasok pedig meghaltak. A másik lehetséges verzió az, hogy meghibásodott, és visszatért a víz felszínére, ahol továbbra is lebeg, hiszen belülről nem lehet kinyitni. Az eltűnés harmadik lehetséges oka az lehet, hogy a tákolmány egy kötélben, halászhálóban vagy a Titanic roncsában elakadt, és nem tud visszatérni a felszínre. Ezt erősíthetik meg a dübörgésről szóló hírek is, ám mivel nehéz beazonosítani, hogy ezek honnan jöttek, bárhonnan máshonnan is származhatnak

– mondta.