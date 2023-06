Ez volt az ukrajnai háború befejezésének előzetese – állítja az Oroszország-szakértő a Wagner-lázadásról

Timothy Snyder amerikai történész, Oroszország-szakértő hosszú blogbejegyzést tett közzé, amelyben kielemzi, mi is történt pontosan hétvégén Oroszországban, és milyen hatással lehet ez az országnak és vezetőjének, Vlagyimir Putyinnak jövőjére. Snyder szerint nem ritka eset, hogy valaki cselekmény nélküli puccsba kezd, ez történt a hétvégén is. Mint írja, bármilyen furcsa is volt Jevgenyij Prigozsin lázadása, néhány következtetést így is le lehet belőle vonni.

Egyik fontos megállapítása az volt, hogy Putyin nem népszerű Oroszországban.

A szakértő szerint beszédes volt, hogy spontán módon senki sem állt ki az orosz elnök mellett, sőt sokan azt sem bánták, hogy a Wagner-csoport elfoglalta Rosztov-na-Donu városát. Hozzátette azt is, hogy a Putyin népszerűségét vizsgáló közvélemény-kutatások olyan környezetben zajlanak, ahol többé-kevésbé elkerülhetetlennek tartják leváltását, és ahol egy „rosszul megválaszolt kérdés” súlyos következményekkel járhat.

Putyin és Prigozsin egy és ugyanaz

A Wagner-csoport sikere és az erre adott reakció az orosz emberek részéről azt sugallja számára, hogy az oroszok készek arra, hogy „az egyik kizsákmányoló rezsim helyét átvegye a másik. Az apátia azt jelzi, hogy az oroszok többsége ezen a ponton természetesnek veszi, hogy egy fegyverrel rendelkező gengszter vezeti országukat, és folytatják mindennapi életüket, függetlenül attól, ki az a gengszter”.

Snyder szerint Prigozsin azért is jelent fenyegetést Putyinra nézve, mert nagyjából ugyanazt és ugyanúgy csinálja, mint Putyin. Az Oroszország-szakértő megfogalmazása szerint „az orosz állam és a Wagner-zsoldoscsoport is kizsákmányoló rezsim, jelentős nyilvános kapcsolatokkal és katonai fegyverekkel”.

Ha baj van, Putyin menekül

A történész olyan megállapítást is tesz, hogy „Oroszország sokkal kevésbé biztonságos, mint Ukrajna megtámadása előtt”. Szerinte legkésőbb 2014-től kezdve (Oroszország első inváziója) „soha nem volt okunk azt hinni, hogy Putyin törődik az orosz nemzeti érdekekkel”. Hozzáteszi, hogy Putyin minden bizonnyal lehetőségként tekintett Ukrajnára, megtámadásával ugyanis olyan hatást tudna kelteni, amely elvonja a figyelmet a rezsimjét jellemző jelentős korrupcióról és megszilárdítja hírnevét mint erőskezű vezető.

Mit csinál akkor Vlagyimir Putyin, ha fenyegetve érzi magát? Lehet, hogy valami szörnyűséget tesz velünk? Ezt akarja elhitetni mindenkivel, de nem ez történik. Putyin ugyanis szombaton újabb fenyegető beszédet mondott, majd felszállt egy repülőgépre és elmenekült. Később alkut kötött Prigozsinnal

– írja Snyder, aki szerint a hétvégi lázadás előrevetíti, milyen lesz az ukrajnai háború befejezése.

Ez volt az ukrajnai háború befejezésének előzetese. Amikor Oroszországban érdemi konfliktus van, az oroszok elfelejtik Ukrajnát, és saját országukra figyelnek. Ilyen még egyszer sem fordult elő, de megtörténhet. Ha egy ilyen konfliktus tovább tart mint egy nap, akkor az orosz csapatokat kivonják Ukrajnából, Moszkvát ugyanis nem lehet megvédeni másképp

– vélekedett Timothy Snyder.