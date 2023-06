Armageddon tábornok még orosz mércével is brutális, most azonban komoly bajban lehet

Az amerikai hírszerzés információi szerint Szergej Szurovikin, aki Armageddon tábornokként is ismert a köztudatban, segíthette a Wagner-csoport lázadását. Orosz médiaértesülések szerint az orosz hadsereg második számú parancsnokát letartóztatták, ám tényleg ez lett volna az a tette, amiért rászolgált a letartóztatásra? A brit védelmi minisztérium korábban „az orosz hadsereg mércéihez képest is köztudottan brutális és korrupt tábornokként” jellemezte Szurovikint.

Mint arról már percről percre frissülő hírfolyamunkon beszámoltunk, egy orosz médiaértesülések szerint Szergej Szurovikin vezérezredest – aki az orosz hadsereg második számú parancsnoka – letartóztatták. Hivatalosan még nem erősítették meg a híreszteléseket.

Segíthette a Wagner-csoport lázadását

A The Moscow Timesnak nyilatkozó, az orosz védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint Szurkovikin segítette a Wagner-csoport lázadását. Orosz katonai bloggerek korábban pletykákat tettek közzé Szurovikin letartóztatásáról, akit szombat óta nem láttak.

A Reuters hírügynökség három amerikai tisztviselőt idézett, akik szerint az Armageddon tábornok szimpatizál a Wagner-csoport lázadásával. Az azonban nem világos – jegyzi meg az orosz Danas hírportál –, hogy Szurovikin aktívan támogatta-e a lázadást. A The New York Times arról írt az amerikai hírszerzésre hivatkozva, hogy Szurovikin tudta, Prigozsin lázadást tervez, az orosz hatóságok pedig jelenleg is azon vannak, hogy kiderítsék, bűntársak-e.

Videóban üzent a lázadás napján

Amint arról beszámoltunk, péntek este, a lázadás kezdete után nem sokkal Szergej Szurovikin tábornok, az ukrajnai hadművelet parancsnokhelyettese, valamint Vlagyimir Alekszejev tábornok, az orosz hírszerzés vezetőhelyettese egy videóban üzent Prigozsinnak.

Szurovikin a videóban azt mondta, hogy a frontvonalról nemrég tért vissza a védelmi minisztériumba, ahol jelenleg is a feladatukat végzik az Ukrajna elleni konfliktusban. Ezután arról beszélt, hogy a Wagnerrel jóban és rosszban együtt küzdöttek az utóbbi időben.

Egy vérből valók vagyunk. Harcosok vagyunk. Felszólítalak titeket, hogy hagyjátok abba. Az ellenség arra vár, hogy súlyosbodjon a belpolitikai helyzetünk. Nem szabad a kezükre játszanunk ebben a nehéz időben […] állítsátok meg a menetoszlopokat, és térjetek vissza az állásokhoz

– mondta Szurovikin, akiről tudni lehet, hogy jó viszonyt ápolt a zsoldosvezérrel (Prigozsin korábban a nyilvános üzeneteiben dicsérte is őt). A videón Szurovikin kezében eközben egy gépkarabély is látható volt.

Brutalitásáról és korruptságáról híres

Amikor tavaly Ukrajnában a „különleges katonai művelet” parancsnokává nevezték ki, a média arról számolt be, hogy Szurovikin „brutalitásáról” vált ismertté. Korábban az orosz légierő parancsnoka is volt, azonban legutóbbi helyén nem hagyták meg sokáig, bár kíméletlen eszközeiről már korábban tanúbizonyságot tett.

Szurovikin 2017-ben egy orosz katonai expedíciót vezetett Szíriában, ahol azzal vádolták, hogy „vitatott” taktikát alkalmaz, beleértve a szíriai rezsim harcosainak válogatás nélküli bombázását. 2020-ban a Human Rights Watch nemzetközi szervezet bejelentette, hogy Szurovikin azon katonai vezetők közé tartozik, akik potenciálisan „parancsnoki felelősséget” viselhetnek a szíriai emberi jogi jogsértésekért.

Szurovikin az 1990-es évek tádzsikisztáni polgárháborújának és a 2000-es évek második csecsenföldi háborújának veteránja is.

„Szurovikin karrierjét az elmúlt 30 évben korrupciós vádak és brutalitás jellemezte” – írták a brit titkosszolgálat tisztviselői az egyik jelentésben. A brit védelmi minisztérium legutóbbi kinevezése után „az orosz hadsereg mércéihez képest is köztudottan brutális és korrupt tábornokként” jellemezte. Armageddon tábornok legalább 6 hónapot töltött börtönben, miután parancsnoksága tüzet nyitott a moszkvai tüntetőkre egy 1991 augusztusi, sikertelen puccskísérlet alkalmával.