Zavargások törtek ki Brüsszelben

A beszámoló szerint a zavargások résztvevői Brüsszel belvárosában autókat rongáltak meg, utcakövekkel dobálták meg a tömegközlekedési járműveket. A megrongált buszok ablakai betörtek, egy személyautó teljesen kiégett.

A belga főváros tömegközlekedése a belső kerületben leállt, az Anneessens nevű metrómegállót lezárták, miután az oda érkező szerelvényt is megrongálták a megmozdulás résztvevői.

A főként fiatalokból álló csoportok a kiérkező rendőrökre is rátámadtak, macskakövekkel és más, az utcán található tárgyakkal dobálták meg őket

– közölték.

Ilse Van de Keere, a kerületi rendőrkapitányság szóvivője közölte, délután a zavargáson való részvételre felszólító üzenetek keringtek a közösségi oldalakon, hasonlóan a Franciaországban zajló eseményekhez. Brüsszel belvárosának több utcáján még mindig zajlanak a fiatalok és a rendőrség közötti összecsapások.

Kedden, Párizs Nanterre nevű elővárosában egy közúti ellenőrzést végző francia rendőr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiatalt a városban.

A fiatal életét kioltó rendőrt kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték, mivel az ügyészség szerint a buszsávban autót vezető fiú igazoltatásakor nem volt jogos a fegyverhasználat.

A megölt fiú emlékére csütörtök délután rendezett meneten rendőrségi források szerint 6200-an vettek részt Nanterre-ben. A békés tüntetés a kora esti órákban káoszba torkollott, miután a felvonulók egy része randalírozni kezdett, barikádokat emelt, pirotechnikai eszközöket gyújtott, majd autókat borogatott és gyújtott fel, miközben a rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget.

Közben Brüsszelben tanácskoznak a vezetők

Időközben Brüsszelben tartják az EU-csúcsot is, és több olyan témáról is egyeztetnek az EU-tagállamok állam- és kormányfői, amelyek hatással lehetnek az ukrajnai háborúra. Ilyen például az Európai Békekeret (EPF) költségvetésének 3,5 milliárd eurós megemelése, de ami ennél is fontosabb lehet Zelenszkijéknek: az uniós vezetők az ukrajnai háború békés rendezéséről is tárgyalnak.

Ezen a tanácskozáson a magyar kormányfő, Orbán Viktor is részt vesz.

A tervezettnél korábban, már délután egykor összeültek az uniós vezetők. A zárt ajtók mögötti egyeztetés egy munkaebéddel kezdődött, amelyen a kifutóban lévő NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg osztotta meg a legfontosabb információkat a közös biztonság- és védelempolitikáról. Az uniós csúcs első napjáról készült összefoglalónkat itt olvashatja.