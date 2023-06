Kiderült, ki véste a Colosseum falába a saját és barátnője nevét

Mint arról az Index is beszámolt, vandalizmus miatt kerestek egy turistát Rómában, miután a fiatal férfi kulcsokkal véste bele barátnője és saját nevét a közel kétezer éves római Colosseum falába múlt hét pénteken. Az ANSA olasz hírügynökség szerint a felirat a következő volt:

Ivan+Haley 23.

Az esetről videó is készült, amelyet az olasz kulturális miniszter, Gennaro Sangiulian is megosztott Twitter-oldalán. Úgy fogalmazott: „bárki is követte ezt el, remélem, a hatóságok azonosítják a tettest, akit törvényeink szerint szankcionálnak majd”.

Úgy tűnik, a rendőrség első körben sikerrel járt, ugyanis sikerült azonosítania a vandált. Közölték, információik szerint

Nagy-Britanniában él a turista, aki egy hete a Colosseum falába véste kulccsal a barátnője nevét.

A rendőrségnek az esetről készült videofelvételek alapján, fotók összevetésével sikerült azonosítania az elkövetőt, akinek a nevét azonban nem hozták nyilvánosságra. Hozzátették, a pár elhagyta Olaszországot, még mielőtt őrizetbe vehették volna.

Gennaro Sangiuliano olasz kulturális miniszter, aki a múlt héten felháborodott üzenetben ítélte el a rongálást, újra kikelt a „civilizálatlan és abszurd” viselkedés ellen, továbbá köszönetet mondott a rendőrség gyors fellépéséért. Hozzátette, ha az ügy bíróság elé kerül, a tárca lesz a felperes. A miniszter reményét fejezte ki, hogy az igazságszolgáltatás szigorúan fogja alkalmazni a törvényt.

Az MTI hangsúlyozza, a vandalizmusért akár 15 ezer dolláros (több mint ötmillió forintos) pénzbüntetésre és 5 év börtönre is ítélhetik a brit férfit, ha sikerülne Olaszországban bíróság elé állítani.

Nem ez az első eset

Korábban előfordult már hasonló rongálás a Colosseumnál, ami súlyos pénzbüntetést vont maga után. A vandál tettet egy amerikai turista videózta le. A kaliforniai férfi elmondta, hogy azt követően tette fel a közösségi médiára, hogy a Colosseum őrei nem mutattak érdeklődést a felvétel iránt.

Idén ez már a negyedik eset volt, amikor valaki a Colosseum falára rajzolt.