Rishi Sunak rendszeresen egy radírozható töltőtollal jegyzetel, és ezzel írja alá a hivatalos dokumentumokat. Az ilyen íróeszköz használata a Downing Street visszaéléseire ad lehetőséget – vetette fel a The Guardian.

A miniszterelnökről több olyan fotó készült már pénzügyminiszter korában is, amelyen az eldobható Pilot V töltőtollat használja. Legutóbb, két hete ezzel jegyzetelt a kabinet ülésén. Ezzel a tollal fényképezték le még nemzetközi csúcstalálkozókon, többek között az európai politikai közösség június elején Moldovában tartott megbeszélésén.

A töltőtoll az Egyesült Királyságban 4,75 fontba, kétezer forintba kerül. Úgy hirdetik, hogy tintája nyomtalanul törölhető. A japán írószergyártó szerint

Sunak gyakorlata azért ad okot aggodalomra, mert kézzel írt feljegyzéseit törölhetik a kormányzati levéltárból – például független vizsgálatok előtt. A Downing Street felhívta a figyelmet, hogy a radírozható töltőtollat közbeszerzésen vásárolták, és széles körben használják a Whitehallban is, többek között a minisztériumok állandó titkárai.

Margaret Thatcher kézzel írott feljegyzéseiből kiderült például, hogy a bányászsztrájk idején milyen vészhelyzeti intézkedéseket tervezett, és az is, hogy a kabineten belül milyen nézeteltérések voltak a Falkland-szigeteki invázióra adott válaszlépésekkel kapcsolatban.

Az amerikai elnökök kivétel nélkül tartós tintával ellátott tollat használnak, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy a betűk idővel törlődnek, elhalványulnak, vagy hogy kárt tesz bennünk a hő és a nedvesség.

Az utóbbi időben a Fehér Ház íróasztalán a Pilot V-nél jóval drágább, aranyozott Cross Century II toll vár az elnökre, aki ezzel látja el kézjegyével a dokumentumokat.

Ha pedig az irat történelminek számít, akkor az elnök előtt hagyományosan tucatnyi Cross Century sorakozik – amint ez a CNN felvételén is jól látszik.

Joe Biden például mindegyiket a kezébe vette. A szokás szerint ezeket a tollakat azoknak adományozzák, akiknek a történelmi dokumentum létrejöttében fontos szerepük volt.

A feledése homályába merült, hogy a tradíciót melyik elnök kezdte.

Sunakot korábban több olyan fotón is megörökítették, amelyen hagyományos töltőtollal írta alá a dokumentumokat. Ezek egyike volt például egy Indiával kötött gazdasági megállapodás még 2020 októberében, amit pénzügyminiszterként szignált.

A Downing Street bennfentesei váltig állítják, hogy a miniszterelnök minden jegyzetét megőrzi, Sunak sajtótitkára pedig leszögezte:

A kormányt egyébként nemrégiben az átláthatóság hiánya miatt bírálták azok után, hogy bírósághoz szándékozott fordulni. Így kívánta megakadályozni, hogy bárki hozzáférjen a járvány idején a WhatsApp révén megosztott belső üzenetekhez – bár a kormányfő köre azt állította: nincs semmilyen titkuk.

