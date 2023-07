Szijjártó Péter az ukránok érveiről: Ezeken sírni kell vagy nevetni?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–jordán gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtóértekezleten kérdésekre válaszolva felháborítónak, elfogadhatatlannak és botrányosnak minősítette, hogy az ukrán hatóságok hazug és nevetséges indokokból felvették ezen jegyzékbe a legnagyobb magyar bankot, ahol nagyjából hárommillió ember vezeti a számláját.

A kormány álláspontja világos

Tényleg néha az az érzésünk, hogy szórakoznak velünk. Ezt csak azért nem mondjuk gyakrabban, mert háború zajlik a szomszédban, s az ilyen helyzetben az ember megválogatja azokat a kifejezéseket, amelyeket használ

– mondta.

„De az, hogy mindent megteszünk azért, hogy az ukrán embereknek segítsünk, hogy a magyar emberek fizetik egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közük nincsen, ehhez képest a reakció az, hogy a legnagyobb magyar bankot felteszik egy ilyen szégyenlistára, ez több a soknál” – vélekedett.

Szijjártó Péter az OTP listázása melletti ukrán érvekkel kapcsolatban leszögezte, nem tudja, hogy ezeken sírni kellene inkább vagy nevetni. „Szívesen nevetnénk, mert ezek nevetséges dolgok, amiket felhoznak, de mivel a helyzet súlyos, ezért inkább szörnyülködünk” – húzta alá.

Úgyhogy az álláspontunk világos: amíg az OTP-t nem veszik le erről a listáról, addig Magyarország nem fog hozzájárulni semmilyen további európai uniós finanszírozáshoz az ukrajnai fegyverszállítások tekintetében

– tudatta.

„Nemcsak ahhoz az 500 millió euróhoz nem fogunk hozzájárulni, amit jelenleg megállítottunk, hanem jobb, ha nem is jönnek semmilyen előterjesztéssel további fegyverszállítások finanszírozására” – tette hozzá.

Svédország NATO-csatlakozása

A miniszter a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjával kapcsolatban kiemelte, hogy az erről szóló döntés teljes egészében az országgyűlési képviselők kezében van, a kormány készen áll, hiszen rég benyújtotta az előterjesztést.

Közölte, hogy az utóbbi napokban többször is konzultált a török kollégájával, és a kommunikáció ezután is szoros lesz, mivel Ankara egyeztetni fog Svédországgal és a NATO-val is.

Amennyiben elmozdulás történik, akkor természetesen az ígéretünket, miszerint Magyarország nem fog késleltetni egyetlen országot sem a tagság vonatkozásában, be fogjuk tartani

– mondta.