Sörben lubickol Kissinger

A politikán túl is építhet karriert egy Kissinger: a söriparban találta meg a számítását a világhírű 100 éves amerikai diplomata rokona. Justin Kissinger a Worldwide Brewing Alliance vezérigazgatójaként azon dolgozik, hogy fennmaradjon a párbeszéd a legkisebb és a legnagyobb szereplők között is a söriparban.

„A Kissinger csak egy név, a magam útját járom. Sosem építettem arra, hogy jogosulatlan előnyökhöz jussak, a saját erőmből akartam nyomot hagyni magam után. Nem vágytam arra, hogy politikus legyek, a gazdasági életben, annak az egyik legizgalmasabb szegmensében, a söriparban találtam meg a helyem” – mondta az Indexnek Justin Kissinger, a Worldwide Brewing Alliance (WBA) vezérigazgatója.

Henry Kissinger is egy ember

A kérdés létjogosultságát az adta, hogy nem pusztán névrokonságról van szó, Justin a május 27-én a 100. életévét betöltött legendás amerikai külügyminiszter, Henry Kissinger családtagja, egészen pontosan a nagyapja az első unokatestvére volt a XX. századi történelem meghatározó diplomatájának. Még ha nem is töltötték együtt a nyári szüneteket, az évek során többször találkozott Henry Kissingerrel, aki az elmondása minden összejövetelen barátságos, közvetlen volt, nem felejtette el, hogy ő is egy ember, még ha az 1960-as, 1970-es évek óta megkérdőjelezhetetlen a helye a világpolitika formálói között.

„Még ma is érdemes rá figyelni, nemcsak a hozzátartozók, hanem az egész világ szerencséje, hogy ilyen szintű szellemi frissességgel párosul idős korában is a birtokában lévő hatalmas tudás” – mondta lapunknak Justin Kissinger. Egy széles mosoly mellett így folytatta: „Engem is érdekelnek a geopolitikai stratégiák, ebben a témában szinte mindent elolvasok, de azért nem állok Dr. Kissinger szintjén.” Kitért arra is, hogy az amerikai társadalom mindig aktívan politizált, ahogy a szupermarketben vagy egy sportpályán, úgy a vasárnapi családi ebédnél is. „Lehetsz demokrata, lehetsz republikánus, egy sörrel a kezünkben egyenlők vagyunk, de így is mindig őrizd meg a vitakultúra normális kereteit” – tette hozzá.

Hatalmas a tét a söriparban

Rátérve a szakmai pályafutására, a Worldwide Brewing Alliance vezérigazgatója lapunknak kiemelte: az olyan szakpolitikai intézkedések, amelyek a fogyasztókat az alacsonyabb alkoholfogyasztás felé terelik, javítják a közegészségügyi eredményeket, erősítik a gazdaságot és támogatják a virágzó közösségeket. Ebben fontos szerepe lehet a sör kategóriájának.

Ez azért is kulcsfontosságú számára, mert a közvetlen környezetében „látta az érem másik oldalát is”,

tudja, mit okozhat az, ha valaki az alkohol rabjává válik, és nem tud szabadulni a függőségétől.

Az ágazat szerepe rendkívül jelentős az agráriumban, az élelmiszeriparban, a globális gazdaságban – húzta alá Justin Kissinger. Ráadásul 71 ország bevonásával a WBA-val ők készítették el a világ első gazdasági hatástanulmányát a söriparban. Ez rávilágított arra, hogy a globális sörpiac – amelyet 2019-ben 550 milliárd dollárra becsültek, ma már 770 milliárdra taksálják, 2030-ra azonban megközelítheti az 1000 milliárd dollárt – a magasabb növekedési dinamika mellett is kitart a helyi alapanyagokra támaszkodó termelés mellett.

Fontos tényező az exportképesség, de a sör szállítása összetett, komplex folyamat, nehézkes és drága, miközben a termék négy-hat hónapon belül fogyasztva marad igazán friss

– mutatott rá. A vizsgált országokban a hozzáadott érték 90 százaléka ott jön létre, ahol a gyártás is történik, egyetlen további alkoholosital-kategória sem mutat fel ilyen magas arányt.

Kissinger kitért a foglalkoztatás erejére is, hiszen csak az Egyesült Államokban 2,37 millió munkahelyet teremtett a söripar, amely mintegy 132 milliárd dollárnyi bért és egyéb juttatást vont maga után. Legalább ilyen lényeges azonban a közvetett foglalkoztatás, a sörgyártáshoz kapcsolódó háttériparágakon túl gondolva elsősorban a turizmus-vendéglátás, illetve a kereskedelem területére.

Hangot adni az integritásnak

A szövetség első embere kifejtette: összehozzák a söripar globális szereplőit, hogy együtt vitassák meg a technológiai és termékfejlesztés irányait, a szektor jelenét és jövőjét, nem utolsósorban pedig megünnepeljék, hogy továbbra is van mivel megtölteni a korsókat. Hangsúlyozta, hogy

az általa vezetett WBA célja a megszerzett tudás, tapasztalat, a best practice-ek megosztása a sörfőzők között, platformot teremtve a legkisebb kézműves és kraft főzdéktől a világpiacot vezető konszernekig mindenkinek.

A küldetésüknek ugyanígy a része egységes hangot adni a sör integritásának és a sörfőzők társadalmi felelősségének, az egyéntől kezdve a legnagyobb nemzetközi szervezetekig. Elmondta azt is, hogy a fenntarthatóság már rég nem csak divat a söriparban, a pandémia és a háború végképp rávilágított arra: az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás ebben a szektorban is a túlélés záloga.

(Borítókép: Justin Kissinger. Fotó: Gyöngyösi Balázs / Index)