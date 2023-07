Újabb támadásokra készül a Putyin ellen harcoló oroszok légiója

Két héttel ezelőtt az orosz oldalon küzdő és a bahmuti csatában döntő győzelmet elérő Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin bejelentette, hogy az orosz védelmi minisztérium ellen vonulnak, miután rakétatámadás érte őket az orosz hadvezetés parancsára.

A zsoldosok zendülésének végül egy paktum vetett véget, amely elvileg garantálta, hogy Prigozsin és a Wagner vezetése Belaruszba távozik, a zsoldosok nagy része pedig a hivatalos orosz hadsereghez csatlakozik. Az előbbi a jelek szerint nem valósult meg. Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között kijelentette, nem tudja, hol van jelenleg Jevgenyij Prigozsin, de az biztos, hogy nem Belaruszban.

Újabb támadásokkal kell szembenéznie Putyinnak

A Wagner-csoport lázadásán felbuzdulva a Szabad Oroszország Légió parancsnoka azt mondta, harcosai újabb határokon átnyúló támadást terveznek Oroszországba, és igyekeznek kihasználni a Kremlben kialakult zűrzavart.

„Újabb meglepetéssel készülünk a következő egy hónapban” – mondta Caesar, a Putyin-ellenes félkatonai csoport szóvivője a kijevi Observernek adott interjúban.

Ez lesz a harmadik akciónk. Utána lesz egy negyedik és egy ötödik. Nagyratörő terveink vannak. Az egész területünket fel akarjuk szabadítani

– tette hozzá.

A néhány száz orosz katonai önkéntesből álló légió májusban és június elején hajtott végre támadásokat: elfoglalták az orosz Belgorod városához közeli, határ menti falvakat, összecsaptak az orosz hadsereggel, és tíz orosz katonát ejtettek fogságba. A Kreml-ellenes milícia két tagja meghalt – közölte Caesar.

A jövőbeli orosz társadalom prototípusa

A Sebekino város melletti legutóbbi támadást „helyi rajtaütésnek és felderítő műveletnek” nevezte. Caesar, aki Ukrajnába költözött, amikor Moszkva teljes körű inváziója megkezdődött, azt mondta, hogy bepakolta az orosz útlevelét. „A határőrök elmenekültek. Nem volt kinek megmutatni” – viccelődött.

A Szocsiban és Szentpéterváron élő egykori fitneszedző Caesart – valódi nevén Maximillian Andronnikovot – az orosz állami média szélsőségesnek és nácinak titulálta, az ügyészek pedig többek között hazaárulással vádolják. A 49 éves Caesar elismerte, hogy milíciája csak ukrán katonai segítséggel működhet, de azt mondta, hogy amint orosz területen érnek, önállóan hozzák meg döntéseiket. A légió páncélozott járműveit többnyire az Ukrajnában zsákmányolt orosz készletekből szerezték meg. Kitért arra is, hogy a Kreml értesülései a gerillái súlyos veszteségeiről nevetségesek és eltúlzottak, továbbá azt állította:

Az oroszok holttesteket öltöztettek ukrán egyenruhába, hogy utána a tévében mutogassák őket. A mieink másképp néznek ki. Az egész egy ostoba hazugság volt.

Caesar „alkotmányos monarchistának” nevezte magát, és elmondta, hogy csodálja Winston Churchillt és Margaret Thatchert. Hangsúlyozta továbbá, hogy a légió harcosai között vannak bal- és jobboldali nézeteket valló emberek, valamint Alekszej Navalnij, az FSZB kémügynökség által megmérgezett és jelenleg börtönben ülő orosz ellenzéki vezető kiábrándult támogatói is.

Mi vagyunk a jövőbeli orosz társadalom prototípusa. Felháborító, hogy a Kreml civileket bombáz. A légióm »harcol és meghal« Ukrajna és Oroszország jövőjéért is. Ez egy közös küzdelem, egy közös tragédia

– fogalmazott Caesar.

Putyin és Oroszország kilátásai a háborúban

A The Guardian szemléje szerint Caesar azt jósolta, hogy Putyin rezsimje 2024 végére összeomlik, ugyanis szerinte már most is „repedezett és instabil”. Elmondta, hogy az orosz hadseregben elégedetlenség uralkodik, amit az okoz, hogy sok a – megfogalmazása szerint – „lelkiismeretlen” vidéki katona, aki azért vonult be, mert le volt égve, nem kapott fizetést. „Óriási probléma van a pénzzel” – tette hozzá.

Meglátása szerint a Wagner-csoport feloszlatása növeli Ukrajna esélyeit a harctéren. „A Wagner-csoport volt Oroszország legkompetensebb katonai alakulata. Harcoltam ellenük Bahmutban. Majdnem sikerült bevenniük a várost. Távozásuk rontja az orosz hadsereg morálját. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy Ukrajna ellentámadása sikeres lesz” – vélekedett.

Putyin 23 év hatalom után paranoiássá és rémültté vált, olyan lett, mint Sztálin az utolsó éveiben

– vetette fel Caesar, aki szerint az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljanak az orosz elnöktől, az volt, hogy fegyverrel megbuktassák. Szerinte a politikai párbeszédnek nem volt értelme, mert Putyin képes eltiporni a gyengébb ellenfeleit.

Végezetül arról kérdezték, milyen érzés volt, amikor a múlt hónapban átlépte a nemzetközi határt, és rövid időre visszatérhetett a hazájába.

Élveztem

– zárta a beszélgetést Caesar.

(Borítókép: A Szabad Oroszország Légió tagjai. Fotó: Vyacheslav Madiyevskyy / Future Publishing via Getty Images )