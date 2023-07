A kiszivárgott dokumentumok felfedik Vlagyimir Putyin szellemjáratának titkait

Egy londoni székhelyű orosz nyomozócsoport, a Dossier Center által kiszivárogtatott dokumentumok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek van egy saját luxusmagánvonata, amelyben edzőterem, spa és szépségcentrum is található. Az orosz elnök a háború kezdete óta egyre több időt tölt itt, volt beszédírója szerint azért, mert itt legalább biztonságban érzi magát.

Nemrégiben kiszivárgott, a CNN birtokába jutott dokumentumok szerint az orosz Közlekedési Igazgatósághoz fellebbezés érkezett, hogy a 021–78630-as számú „sportegészségügyi vagonban” cseréljék ki az Abductor kondigépeket, és a helyükre Hoist gépeket tegyenek. A dokumentum szerint ezt a kocsit Vlagyimir Putyin használja.

Mint azt a CNN is megjegyzi, figyelemre méltóan keveset tudunk Vlagyimir Putyin magánéletéről. Nyilvános megítélését gondosan ápolja, ahogy tette azt legutóbb is, a Wagner-csoport lázadása után, de a magánélete tabutéma.

Egy londoni székhelyű orosz nyomozócsoport, a Dossier Center által megszerzett, a CNN-nek eljuttatott dokumentumok és fényképek azonban olyan részleteket tárnak fel, amelyeket a Kreml elrejt a nyilvánosság elől, ahogyan azt is, hogy Putyin paranoiája milyen mértékben magányosította el az orosz elnököt. A Dossier Center mögött Mihail Hodorkovszkij, a Kreml kritikusává vált, száműzetésben élő egykori orosz olajmágnás áll.

Edzőterem, spa és szépségcentrum

Az, hogy Putyin vonattal közlekedik, közismert. Maga a Kreml is közzétett képeket a vonaton tartott megbeszélésekről egy díszes tárgyalóteremben, azonban a vonat további 20 kocsija és annak berendezése szigorúan őrzött államtitok. A Dossier Center szerint a kiszivárgott dokumentumok a Zircon Service orosz cég egyik bennfentesétől származnak, amelyet az állami vasúttársaság, az Orosz Vasutak bízott meg a Putyin hivatalának szánt kocsik berendezésével.

A vonat egyik kocsiját például konditeremnek rendezték be, ahol a géppark mellett egy spa is az orosz elnök rendelkezésére áll. A vagon felújítását 2018-ban fejezték be. A Dossier Center birtokába jutott képek elkészültekor az olasz gyártmányú Technogym kondigépeivel volt felszerelve a vagon, amelyeket később az amerikai Hoist gépeire cseréltek le.

A kocsik közt továbbhaladva találkozhatunk egy „szépségcentrummal” is, ami masszázsasztallal és mindenféle csúcskategóriás szépségápolási berendezéssel van felszerelve – beleértve egy rádiófrekvenciás gépet is, amelyet a bőr feszességének növelésére használnak. A dokumentumok szerint a vonatkocsik mindegyike úgy van berendezve, hogy ellehetetlenítse a lehallgatókészülékek használatát.

Honnan lehet tudni, hogy Putyinnak köze van hozzá?

A Dossier Center által megszerzett dokumentumok között vannak olyan levelek, amelyek a vasúti kocsik felszerelését, beleértve a konditermet is, közvetlenül Putyin kormányának legmagasabb szintű tisztviselőihez kötik. A Kreml határozottan cáfolja a Dossier Center megállapításait, a CNN-nek azt mondták, „Putyin elnök nem használ ilyen vonatot”.

2018. november 2-án megbeszélést tartottak a 021–78630-as számú edzőtermi vagon felújításáról. Az említett megbeszélés jegyzőkönyvéből, amelyet szintén a Dossier Center szerzett meg, kiderül, hogy a Zircon Service és az Orosz Vasutak vezetőin kívül 10 tisztviselő vett részt a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSO), az orosz elnök védelmével megbízott szervezet részéről.

Az FSO egy volt mérnöke és parancsnoka, Gleb Karakulov szerint – aki tavaly disszidált az országból, és akivel a Dossier Center a legnagyobb titoktartás mellett készített interjút – elmondta, hogy Putyin egyre több időt tölt a vonaton annak érdekében, hogy minél nagyobb titokban maradjon holléte. Karakulov beszélt arról is, hogy először 2014 körül kezdett el dolgozni a vonaton, de elmondása szerint 2021 második felétől kezdve sokkal gyakrabban használták (éppen akkor, amikor Oroszország megkezdte a felkészülést Ukrajna lerohanására).

„Alkalmazottjaink kifejezetten e különleges vonat miatt voltak karanténban” – mondta Karakulov a Dossier Centernek. „A háború kezdete óta a srácok azt mondták, hogy valahová Valdaj irányába utaztak el 40 vagy akár 45 napra.” Putyinnak nagy rezidenciája van a környéken, amely elsősorban taváról és erdőiről híres. Azonban ezek az utak sem teljes titokban zajlottak. Egy orosz trainspotter arról írt a rutrain.com-on, hogy „jár egy szellemvonat Oroszországban, ami nincs benne a vasúti menetrendben”.

Putyin paranoiája

Putyin egyik volt beszédírója, Abbasz Galjamov szerint az orosz elnök politikai bizonytalansága oda vezetett, hogy fizikailag is egyre bizonytalanabbá vált.

Sokan vannak, akik nagyon közel állnak hozzá, és ezt a bizonytalanságot a saját előnyükre fordítják

– tette hozzá Galjamov, aki jelenleg Izraelben él.

A „paranoia”, ahogy azt Galjamov leírja, arra késztette az orosz vezetőt, hogy egyre több falat építsen maga köré.

Veszít a háborúban, veszít a politikában, és népszerűségéből is veszített. Egyre több ellenséget szerez magának és egyre több bűncselekményt követ el. Úgy érzi, hogy az ellenségeivel van körbevéve, ezért menekül. Azt akarja érezni, hogy védve van mindenkivel szemben

– állítja az orosz elnök volt beszédírója.

Galjamov úgy véli, hogy Putyin túlzott biztonságmániája hatalmas veszélyt rejt magában, hiszen az orosz elnök így elveszíti kapcsolatát országával.