Rákos megbetegedéssel kezelték a Wagner-vezért – állítják Prigozsin beosztottjai

A Projektnek megszólalók egyike azt állítja, hogy Prigozsint hosszú ideig kezelték rákkal, és komoly terápián esett át. Szerinte most „megállni látszik a daganatképződés folyamata”. Betegsége miatt a Wagner-csoport vezetője egészséges életmódot folytat, és szigorú diétát követ – derül ki a Telegram-bejegyzésből, amelyet a napi.hu vett észre. A Prigozsinhoz közel álló másik személy azt mondta, a zsoldoscsoport vezetője annyira tudatos ebben a dologban, hogy a közelmúltban csak egyszer látta, hogy megengedett volna magának egy pohár limonádét.

Több bizonyíték is van a betegségére

A csatorna szerint Prigozsin betegségét támasztja alá az a tény is, hogy vidéki házában található egy jól felszerelt orvosi szoba. Mint arra emlékeztetnek, az orosz rendőrség a Wagner-csoport lázadása után átkutatta Prigozsin lakóhelyét, ahonnan a „Kreml-barát média” fotókat is közzétett. Az egyik kép szerint Prigozsinnál lélegeztetőgép, mechanikus betegágy és oxigénkoncentrátor is található.

Az is ismert tény, hogy Prigozsint a Sogaz biztosítótársaság azonos nevű magánklinikán kezelték, amely Vlagyimir Putyin orosz elnök lányához, Marija Voroncovához köthető, és a Wagner-vezér volt az első „VIP státuszú” ügyfele az intézetnek.

Prigozsin beosztottjai azt sem zárják ki, hogy egészségügyi problémái is befolyásolhatták a lázadás kirobbantására vonatkozó döntését. „Ez egy olyan ember, akinek kivágták a belső szerveit” – mondta egyikük. A Projekt végezetül megjegyzi, hogy közérdekűnek tartják a Vlagyimir Putyin által a hadsereg vezetésére bízott férfi egészségi állapotáról szóló információkat.

Állítólag Putyin is rákkal küzd

Több hír is megjelent már a médiában arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos betegséggel küzd. Tavaly áprilisban merültek fel először a híresztelések, amikor Putyin elég rossz bőrben volt a belorusz elnökkel folytatott találkozókor. Ezt követte egy orosz oknyomozóújságíró-csoport jelentése, amely szerint Vlagyimir Putyint négy év alatt több tucatszor kereste fel egy ráksebész.

Előző év májusában az egyik oroszellenes Telegram-csatorna azt állította: testdublőröket helyeztek készenlétbe, hogy szükség esetén helyettesítsék Vlagyimir Putyint, miközben az elnök műtéten esik át. Februárban titkosított dokumentumok láttak napvilágot, amelyek bizonyítanák Putyin megbetegedését.

A Kreml szerint ugyanakkor semmi valóságalapjuk nincs azoknak a híreszteléseknek, miszerint Vlagyimir Putyin beteg lenne. Dmitrij Peszkov szóvivő határozottan állította, hogy az orosz elnök egészségi állapota rendben van.

Az Index sem Putyin, sem Prigozsin esetében nem tudta ellenőrizni az információk valóságalapját, így semmi esetben sem szabad tényként kezelni a leírtakat.