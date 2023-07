Armando Iannucci: Putyin egy saját maga által létrehozott buborékban él

Armando Iannucci skót szatirikus íróval a ZEG fesztiválon készített interjút a Szabad Európa. Iannucci leginkább a brit kormány működését kifigurázó In the Thick of It című sorozatáról és az abból készült filmről ismert. A Sztálin halála című sötét szatirikus komédiáját – ami sok közös vonást mutat Putyin mai Oroszországával – az orosz kulturális minisztérium betiltotta. A háromnapos fesztiválon a Szabad Európa munkatársával beszélgettek többek közt a mai és a sztálini Oroszország hasonlóságairól és arról, hogyan képzelne el az író egy Putyin-szatírát.

Iannucci elmondta, szerinte Putyin felelős azért, hogy ma Oroszországban letartóztatnak, ha háborúnak nevezzük azt, ami most Ukrajnában történik. Beszélt arról is, hogy a Putyint körülvevő emberek rettegnek az orosz elnöktől, így csak arról számolnak be neki, amit hallani akar, továbbá olyan tényekkel etetik, melyek pusztán kitalációk, mivel nem akarják, hogy a negatív beszámolók miatt letartóztassák őket. Emiatt, ahogy Iannucci fogalmaz, Putyin

ebben a saját maga által létrehozott buborékban él, amely a valótlanság buborékja; a végén ez fogja elkapni.

A Szabad Európa munkatársa arról kérdezte az írót, hogy mi lehet az oka annak, hogy a diktátorok allergiásak a humorra. Az író szerint azért gyűlölik a viccet ezek az emberek, mert gyanakvók minden művészettel szemben, és nem tudják ellenőrizni a reakciókat. A viccről azt mondta, hogy ez egy zsigeri reakció, ami ellen nem tudunk tenni, és a diktátorok nem szeretik, hogy nem képesek kontrollálni ezt az emberekben.

Iannucci szerint ugyanakkor nagyon fontos a gúnyolódás és a nevetségessé tétel joga, és nincs rendben az, hogy valaki nem tudja elfogadni, ha kigúnyolják, és vicc tárgya.

Arra a kérdésre, hogy hogyan szatirizálná Putyint egy művében, és az orosz elnök milyen gyenge pontjára építene, azt válaszolta, hogy az elszigeteltségére és magányosságára.

Egy olyan világban képzelem el, ahol az emberek, a hétköznapi emberek egyre távolabb vannak tőle, és csak ő maga és az árnyéka marad neki. Talán fél az árnyékától és a tükörképétől is, azok is fokozatosan csökkennek. Nagyon magányos alaknak tűnik.

Továbbá hozzátette, hogy Putyin megformálására egy 12 éves gyereket választana.

Zelenszkijről kérdezve azt nyilatkozta, hogy szerinte azért tudott humoristából politikussá válni, mert ügyes üzletember is volt, és humorral elemezte a politikai folyamatokat.

Szerintem nagyon bátor és tiszteletre méltó, amit csinál, de az is biztos, hogy a benne lévő előadóművész tisztában van azzal, mit jelent, ezért mennyire fontos, mennyire hatásos, hogy megmutatja, hogy ott van

– tette hozzá Iannucci.