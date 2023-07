Rendkívüli ukrán csapás érte a Krími hidat, Putyin azonnal cselekedni kezdett

Robbanás rázta meg a Krími hidat július 17-ére virradó éjjel, a híd egyik szakasza pedig megrongálódott. Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint a híd elleni éjszakai támadás az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az ukrán haditengerészet közös hadművelete volt. Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekménynek minősítette a történteket. Natalja Humenjuk, az ukrán Déli Parancsnokság szóvivője Oroszország provokációjának nevezte az incidenst, amely szerinte összefügg az orosz–ukrán fekete-tengeri gabonaegyezmény hétfő éjféli lejártával.

Відео пошкоджень на Кримському мосту. Відео з Telegram-каналу The Insider pic.twitter.com/uQah84oX9I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023

Ketten meghaltak, egy gyermek megsebesült

A hídon ideiglenesen leállt az Oroszország felé irányuló vasúti közlekedés, amelyet később újraindítottak. A krími hatóságok elmondták, a félsziget székhelyének számító Szimferopolból öt óra késéssel indult útnak egy vonat a dél-oroszországi Krasznodar felé. A közúti forgalom továbbra is szünetel.

Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím Moszkva által beiktatott vezetője arról számolt be, hogy a félszigetet az oroszországi Krasznodari területtel összekötő híd 145. pillérénél „vészhelyzet” keletkezett.

Az orosz közlekedési minisztérium közlése szerint a Krím félszigethez közelebbi hídrészen az úttest megrongálódott, de a pillérek nem sérültek meg. Arról nem tájékoztatott a tárca, hogy mi okozta a károkat.

Egy »rendkívüli esemény« következtében megrongálódott a Krími híd, az Ukrajnában harcoló orosz csapatok kulcsfontosságú utánpótlási vonala, egy férfi és egy nő meghalt, lányuk megsérült

– közölte hétfőn Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod megye kormányzója a Telegramon.

Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője az állami televízióban azt mondta, csak meg tudja ismételni Kirilo Budanovnak, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének szavait, aki szerint a Krími híd egy felesleges építmény.

Пошкодження на Кримському мосту. Відео з Telegram-каналу Крым 24 pic.twitter.com/34J203LRQO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023

Értesítették Putyint a Krími híd megtámadásáról

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov arról számolt be, hogy a történtekről tájékoztatták Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök utasítást adott a krími irányú közlekedés megszervezésére, valamint a javítási és helyreállítási munkálatok megszervezésére.

A Kreml közlése szerint Putyin várhatóan este 7 óráig kap jelentést a Krími hídon kialakult helyzetről, majd videós megbeszélést tart. Peszkov nem közölte, hogy mi lesz Oroszország válasza a krími híd felrobbanására, de „végső soron a válasz a különleges művelet minden céljának elérése lesz” – írja a TASZSZ.

Tavaly októberben egyszer már megtámadták a hidat

Ez volt a második nagyobb robbantás a Kercsi hídon az elmúlt egy évben. A hidat – amely fontos szállítási útvonal – 2022 októberében egy nagyobb robbanást követően részben lezárták. Az akkori detonációnak legalább három halálos áldozata volt.

A robbanás következtében 7 üzemanyagtartály is kigyulladt a hídon áthaladó, Krímbe tartó vonaton, ennek égése volt látható a többi helyszíni felvételen. A hidat teljesen idén februárban nyitották meg újra.

A 19 kilométeres Kercsi híd – amely a leghosszabb átkelő Európában – a presztízs és a gazdaság szempontjából is fontos beruházás volt az oroszok részéről évekkel ezelőtt. A Kercsi-szoros két partját összekötő létesítményen naponta 40 ezer gépkocsi és 47 vonat haladhat át. Éves szinten a híd utasforgalma 13 millió fő, teherforgalma pedig 13 millió tonna.

Napjainkban viszont a hídnak katonai jelentősége is van, ugyanis a Krímbe tartó katonai szállítmányok jelentős része is ezen az útvonalon érkezik. Mindemellett szimbolikus jelentősége is van az akciónak, a hidat ugyanis Vlagyimir Putyin személyesen adta át évekkel ezelőtt.

(Borítókép: Crimea24TV / AFP)