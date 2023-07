Dokumentumfilm-sorozatot készít Bayer Zsolt Mongóliában

Az egyik vezető mongol híroldal számolt be egy magyar forgatócsoportról, amelyben Kálomista Márton producer, Bayer Zsolt forgatókönyvíró és Krulik Marcell operatőr is részt vesz. Mint kiderült, a csapat egy „tizennégy epizódos dokumentumfilmet készítettek Mongólia történelméről, kultúrájáról és szokásairól”.

Ulánbátor szociális ügyekért és környezetvédelemért felelős alpolgármestere, Z. Tömörtömöö fogadta a magyar forgatócsoportot számolt az egyik vezető mongol híroldal, az Ikon.mn – vette észre a 24.hu.

A cikk szerint a csoportot Obrusánszky Borbála nagykövet kíséretében a nemzeti közszolgálati televízió művészei vannak a csapatban: Kálomista Márton producer (Kálomista Gábor fia), Bayer Zsolt forgatókönyvíró és Krulik Marcell operatőr, akik tizennégy epizódos dokumentumfilmet készítettek Mongólia történelméről, kultúrájáról és szokásairól.

Sok éve szerettem volna dokumentumfilmet készíteni Mongóliáról. Amikor bemutattam a film ötletét a kormánynak, azonnal jóváhagyta. Ez a munka ugyanis összhangban van hazánk politikájával. Filmünk lelke a mongol kultúra, a hagyományok és a gyönyörű természet. Valamint azt is gondolom, hogy filmünk a mongol és a magyar kultúra hasonlóságait, közös vonásait mutatja be

– mondta a producer.

A 24.hu emlékeztetett, hogy Bayer Zsolt egyébként az elmúlt évben többször is járt Mongóliában, a Magyar Nemzetben több részben útinapló is olvasható tőle, melyben – a bűnös, zombik lakta, istentelen nyugati nagyvárosok és a tiszta, romlatlan mongol sztyeppe visszatérő szembeállítása mellett – arra is utalt, hogy filmeznek.

Bayer Zsolt, aki most más ország kultúrájáról forgat, egyébként itthon több olyan személlyel is üzengetésbe kezdett, akik nem értenek egyet vele. Például David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete kinevezésre reagálva azt írta: „mielőtt idejönne onnan, és elkezdené nekünk elmagyarázni, mi a demokrácia meg a szabadság, van egy javaslatom: menjen haza a nagykövet »úr«, és a kutyab*szó atomenergetikai államtitkár »úrral« konzultálja meg a demokrácia és a szabadság nagy kérdéseit”.

Orbán Viktor tavalyi tusványosi beszéde után pedig Daniel Freund német EP-képviselőnek ment neki, amiért azt mondta, a miniszterelnök „kevert fajú” mondatai rasszisták voltak.

Te aljas, hazug, nyomorult, becstelen német f*sz! Pofádat befogod, kussolsz, és eltöprengsz azon, mivé lett német hazád, bár nálatok már a »haza« emlegetése is nácizmus. De ez nem számít, ahogy te sem számítasz, egy baleset vagy, egy véletlen kisiklás, egy pörsenés a 21. század elejének beteg testén, felesleges az életed, a létezésed, nem vagy más, mint egy kártékony idióta

– kezdte akkor válaszát Bayer.