Összeállt az Európai Unió terve, nem sok jóra számíthatunk a háborút illetően

A javaslat szerint az EU nem fizetne közvetlenül az ukrán fegyverekért, ehelyett Brüsszel segítené az országokat abban, hogy fedezzék saját költségeiket, például a lőszerek, rakéták és harckocsik beszerzésével és támogatásával kapcsolatban. Emellett az ukrán katonák kiképzésének költségeit is segítené.

Ezt a megközelítést az EU nem sokkal azután fogadta el, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. Az EU diplomáciai szolgálata által kidolgozott új javaslat azonban gyakorlatilag felturbózná a stratégiát. A Politico szerint ez az összeg jelentős kötelezettségvállalást jelentene az EU számára, hiszen

nagyjából ötszörösére növelné azt a 4 milliárd eurót, amelyet a blokk az elmúlt több mint egy évben eddig hasonló célokra fordított.

Ez egyúttal az unió ideológiai átalakulását is jelentené. Mielőtt Oroszország megszállta volna Ukrajnát, elképzelhetetlen volt, hogy az EU támogassa a háborús övezetbe irányuló fegyverszállításokat, most pedig a küszöbén áll annak, hogy az elkövetkező évekre törvénybe iktassák. A portál szerint ironikus (és talán sokatmondó), hogy mindez a már létező, Európai Békefinanszírozási Alapon keresztül történik. Emlékeztetnek rá, Josep Borrell, az EU vezető diplomatája a múlt hónapban az uniós vezetők csúcstalálkozóján utalt erre az ötletre.

A kezdeményezés ráadásul egy olyan uniós javaslatot egészít ki, amely szerint 2024 és 2027 között 50 milliárd eurót különítenének el nem katonai célú támogatásra Ukrajnának.

Az új katonai finanszírozási javaslatot hétfőn küldték el az uniós országoknak felülvizsgálatra, és az uniós külügyminiszterek csütörtökön, brüsszeli ülésükön foglalkoznak vele. Két diplomata szerint a cél az, hogy őszig elfogadják a javaslatot.

A Politico megjegyzi azt is, az EU terve korábban már többször is akadályokba ütközött, nagyrészt Magyarországnak köszönhetően. Hozzáteszik, hogy ha akár 20 milliárd eurót is elkülönítenének erre a támogatási alapra, azzal az uniós vezetők azt üzennék Moszkvának, hogy készek mindent megtenni Ukrajna megsegítéséért. Az alap négy évre elosztva lehetővé tenné az EU számára, hogy évente 5 milliárd eurót hívjon le az alapból. A számok azonban csak felső határt jelentenének, és nem garantálnák, hogy a teljes összeget elköltenék.