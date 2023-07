Lemondott a floridai Állami Gárda vezetője, miután az első újoncok befejezték a kiképzést – jelentette exkluzív tudósításában a Florida Standard. A hír nem keltett volna figyelmet, ha Luis Soler lett volna az egyetlen távozó. Elődje tavaly októberben öngyilkosságot követett, Soleren kívül pedig három katonai tapasztalattal rendelkező veterán is otthagyta az alakulatot arra hivatkozva, hogy kiképzésük nem állt összhangban az eredeti ígéretekkel.

Pedig Solert alig néhány hónapja, januárban személyesen választotta ki Ron DeSantis kormányzó az Állami Gárda irányítására, és a fizetésével sem garasoskodott: az igazgató évi 165 ezer dolláros, 55 millió forintos fizetésre volt jogosult – amint azt a Miami Herald tényfeltáró cikkében kiderítette. Egyesek szerint Solert először gyakorlatilag kizárták a képzésből, ezért kényszerült arra, hogy megváljon jól fizető állásától.

A kormányzó tavaly alapította meg újra az Állami Gárdát. Ehhez hasonló, úgynevezett védelmi erők az Egyesült Államok 22 tagállamában léteznek. Az Állami Gárda feladata általában, hogy vészhelyzetben kiegészítse a Nemzeti Gárdát. Ez utóbbi szövetségi szintű, és Washingtonból kap parancsokat, az Állami Gárda azonban gyakorlatilag a kormányzónak alárendelt.

Az újjáélesztett floridai Állami Gárda jelentkezőit azzal csábították – a napi kétszáz dolláros juttatás mellett – hogy nem lesz katonai küldetésük. A feladat, hogy a bajba jutott floridaiaknak segítsenek természeti csapás vagy szükség esetén.

„Az eredeti programot módosították, és olyan lett, amitől távol akartunk maradni: milícia” – mondta Brian Newhouse, a haditengerészet nyugalmazott veteránja, aki az Állami Gárda három alakulata egyikének volt a parancsnoka. Hasonló okokból rajta kívül még két, neve elhallgatását kérő veterán hagyta ott a nagyjából 120 önkéntesből álló gárdát. A floridai törvényhozók egyébként tavaly, DeSantis kérését megduplázva 400 gárdista alkalmazását hagyták jóvá 10 millió dolláros költségvetéssel.

A büdzsét márciusban megsokszorozták, és kiderült, hogy 10 helyett összesen 108 millió dollárt szánnak a többi között hajók, repülőgépek, helikopterek, sőt mobiltelefon-lehallgatási technológia vásárlására. DeSantis és a törvényhozás ekkor már nyílt lapokkal játszott: nem titkolták, hogy a gárdán belül létrehoznak egy speciális egységet rendőri hatáskörrel és fegyverviselési joggal, az Állami Gárda létszámát pedig 1500 főre tervezik duzzasztani, akik más tagállamban is bevethetők, hogy „megvédjék Florida lakosságát a közbiztonságot fenyegető veszélyektől”.

Az Anayiah Gilberthez hasonló „bátor floridai” újoncok jelentkezésére egyébként személyesen Ron DeSantis buzdított.

