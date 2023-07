Minden háború véget ér. Egyszer az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus is. A békére való felkészülés megkezdésének ideje nem akkor van, amikor az utolsó fegyver is elhallgat, hanem most, amikor a konfliktus tombol. Jóval azelőtt, hogy diadalmaskodtak volna a második világháborúban, a szövetséges vezetők elkezdtek tárgyalni a jövőbeli béke formájáról.