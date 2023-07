Sorra pusztítják a lángok kedvenc üdülőhelyeinket

A napokban Európa-szerte pusztítanak tüzek, most éppen Horvátországot érték el. Dubrovnik közelében két nagy tűzvész is volt, egyikről még olvasónk is küldött felvételeket. A tűzoltási munkálatok folyamatosak, de a szél erőssége miatt nehéz megfékezni a lángokat. A napokban már írtunk a görögországi esetekről is, ahol közel húszezer embert kellett evakuálni.