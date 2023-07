Börtönkolónia a távoli szigeten

A legelvetemültebb bűnözőket tervezik a börtönszigetre telepíteni, a példát pedig a szomszédos El Salvador szolgáltatta, ahol könyörtelenül viszonyulnak a gyilkosokhoz, rablókhoz, erőszakolókhoz és zsarolókhoz.

Honduras haladó elnöke már korábban azt ígérte, hogy az igazságszolgáltatás rendszerszintű reformjával kezeli a bandák által elkövetett erőszakot. Xiomara Castro azt tervezi, hogy a partoktól 250 kilométerre fekvő Hattyú-szigeteken (Islas del Cisne)építtet egy elszigetelt börtönt kétezer elítélt számára.

Az államfő döntését meggyorsította, hogy a legutóbbi leszámolásban 46 nőt mészároltak le a bandák egy kizárólag nők számára fenntartott börtönben.

A börtönszigetek egykor elterjedtek voltak Latin-Amerikában, működött ilyen például Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Costa Ricában, Mexikóban, Panamában és Peruban is. A véres lázadások, a brutális körülmények és a merész börtönszökések a filmesek fantáziáját is megragadták – mielőtt az utolsó mexikói börtönszigetet bezárták 2019-ben.

Börtönszigetek azonban másutt is léteztek, köztük az egykori jugoszláv Goli otok, a dél-afrikai Robben-sziget, a törökországi İmralı, az Egyesült Államokban pedig a rettegett Alcatraz és a New York melletti Rikers.

Meglakolnak bűneikért

Hondurasban abban reménykednek, hogy a múlt gyakorlatának újbóli alkalmazásával megfékezik az erőszakhullámot, a kétkedők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a szigorú börtön nem orvosolja az erőszak kiváltó okait.

Egy új börtön haszontalan, ha nem nyerik vissza az ellenőrzést a már meglévők felett

– idézte az AP egy nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó olasz intézet Latin-Amerika-szakértőjét. Tiziano Breda szerint ugyanis „a bűnbandák létezésük során bebizonyították, hogy képesek alkalmazkodni”.

A hondurasi női börtönben történt júniusi kegyetlen mészárlásra válaszul – egyeseket machetével kaszaboltak halálra, másokat cellájukba zárva gyújtottak fel – Castro belengette, hogy „drasztikus intézkedésekkel” fog lecsapni a Hondurast évek óta rettegésben tartó Barrio 18 és a Mara Salvatrucha, közismertebb nevén a MS-13 bandára.

A Hattyú-szigetekkel csak műhold közvetítésével lehet kommunikálni – magyarázta a hondurasi fegyveres erők parancsnoka. Ez reményei szerint megakadályozza a bandavezéreket abban, hogy a börtönből irányítsák műveleteiket. A szökést megnehezíti, hogy az Islas del Cisne-ről még hajóval is egy nap alatt érhető el a szárazföld.

A lényeg, hogy elveszítik a kapcsolatot mindennel, az egész társadalommal, és valóban meglakolnak bűneikért

– mondta José Jorge Fortín.

A szigorú büntetés elérte célját

Az altengernagy nem tért ki a projekt költségeire, sem az építési határidőre. Annyit közölt csupán: az államfő elrendelte a létesítmény lehető leggyorsabb befejezését.

A júniusi vérontás óta megannyi olyan fotót osztott meg maga Castro is, amelyeken lefoglalt fegyverek és tetovált férfiak láthatók, akik széttárt lábakkal, félmeztelenül és görnyedten kuporognak a földön. Erősen felfegyverzett rendőrök veszik őket körül.

Municiones, armas de grueso calibre, cargadores, chimbas, teléfonos celulares y satelitales, explosivos de fabricación caseras, radios, routers, sierras eléctricas, todo esto es parte de lo encontrado solamente en un módulo de La Tolva. @FFAAHN @SSEGURIDADHN pic.twitter.com/M9oHWnjfN9 — José Manuel Zelaya Rosales (@JoseMZelayaR) June 26, 2023

A képek híven tükrözik a szomszédos El Salvadorban uralkodó állapotokat, ahol Nayib Bukele elnök az ország minden századik lakosát börtönbe záratta. Azt ígérte: soha többé nem kerülnek szabad lábra, holott emberi jogi szervezetek szerint a foglyok legfeljebb egyharmada volt bandatag.

Mindenesetre az erőszak szemmel láthatóan hanyatlott El Salvadorban.

„Ha egy ország valamit jól csinált, miért ne koppinthatnánk le a módszerét?” – tette fel a kérdést a hondurasi katonai parancsnok. Fortín megfogadta: nem fogják hagyni, hogy a terror légköre tartsa rettegésben Hondurast.

(Borítókép: Press Secretary Of The Presidency Of El Salvador / Handout / Anadolu Agency / Getty Images)