Havazott a Tátrában

Több Magyarország környékén lévő országba is megérkezett a hó, csütörtök reggel éppen a Magas-Tátra csúcsai fehéredtek be. A hőmérséklet szerda délutánra nulla fok alá süllyedt, de azóta már mínusz 3,6 fokot is mutatott a hőmérő.