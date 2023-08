„Egy darabig biztosan nem fogok repülni” – megszólalt a Zágrábban rekedt egyik magyar utas

Korábban beszámoltunk róla, hogy pénteken egy Budapestről Zadarba tartó repülőjárat 70 perces késéssel indult el a magyar fővárosból, azonban az ítéletidő miatt úgy döntöttek, nem Zadarban, hanem Zágrábban kísérlik meg a leszállást, mivel ott biztonságosabbnak ítélték meg a körülményeket.

Miután cikkünk megjelent, az Index egyik olvasója, aki a gépen volt, jelentkezett, és elmesélte, hogyan élte meg a történteket. Mint elmondta, épp születésnapot ünnepelni mentek volna két ismerősével, mindannyian gyakran utaznak, több alkalommal repültek már Zadarba is Budapestről.

Emiatt tisztában voltak vele, hogy milyen problémák merülhetnek fel repülés közben, főleg a pénteki ítéletidőben. A társaság a korábbi tapasztalataiból kiindulva meg is nézte, milyen időjárási körülmények várhatók majd az úton.

Így látták, hogy viharra kell készülni zadarban, de úgy döntöttek, nem mondják le az utazást, mert, mint fogalmazott, ha valamit veszélyesnek ítél meg a Ryanair, akkor úgysem szállnak fel.

Ezért is lepték meg őket a történtek, mert úgy gondolták, ha ők látták a rossz időjárási körülményeket, akkor a légitársaság is. Ami be is igazolódott, ugyanis olvasónk elmondása szerint a Ryanair pilótája a leszállás előtt bejelentette, hogy vihar van Zadarban, de nem kell aggódni, mert tankoltak eleget Budapesten arra az esetre, ha körözni kell a leszállás előtt.

Szörnyű turbulenciába kerültek

A repülő nagyjából egy órát körözött, mire Zágráb felé vette volna az irányt, de az utas elmondása szerint az egy órából húsz percen keresztül olyan erős turbulenciában utaztak, amilyenben még soha nem volt része.

Elmondása szerint ebben a húsz percben halálfélelme volt.

„Imádok repülni, de most egy darabig biztosan nem fogok” – fogalmazott.

Miközben Zágrábban leszálltak, kaptak egy sms-t a légitársaságtól, miszerint a földi személyzet instruálni fogja őket a leszállást követően, és mindenki számára biztosítanak majd buszokat Zadarba.

Azonban a leszállás után kiderült, hogy öt másik repülőt is átirányítottak a zágrábi repülőtérre, és mire a Ryanair gép utasai leszálltak, addigra már a repülőtér összes autóbusza megtelt.

Olcsóbb volt eljutni Siófokra

Olvasónk az ismerőseivel egy taxihoz rohant, amiből ugyancsak nem volt sok már a repülőtér előtt, és megkérdezték a taxistól, hogy mennyiért, mennyi idő alatt tudná elvinni őket Zadarba. A taxis azt mondta, hogy nagyjából három és fél óra lenne az út, ami nagyjából 450 euróba kerülne.

Emiatt úgy döntöttek, hogy Siófok felé veszik az irányt, ugyanis ez időben és árban is jobban jött ki, így 370 euróba került csak az út, és pont elérték a hajnali, Budapest felé tartó vonatot.

Ami azt jelenti, hogy 12 óra alatt összesen 1019 kilométert tett meg a társaság, hogy az otthonából hazaérhessen.

Információt továbbra sem kaptak a Ryanairtől, valamint azt sem tudják, hogy mi lehet azokkal az utasokkal, akik ott maradtak, de elmondásuk szerint nem maradt már taxi sem a repülőtér környékén.

Valamint azt is megjegyezte, hogy hajnalban kapott egy e-mailt arról, hogy a már 19 órakor elindult gép egyébként egy órát késik, így nem bízik abban, hogy bármiféle segítséget kaphatnának a kint rekedt utasok.