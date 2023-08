Elkapták a medvét, amelyet évek óta keresnek sorozatos betörések miatt

Nagy érdeklődés övezi, hogy mi lesz a továbbiakban ezzel a „Hank the Tank” néven emlegetett medvével és kölykeivel. A Kaliforniai Halászati és Vadvédelmi Hivatal számára hivatalosan 64-F néven ismert példány egy nagy népszerűségnek örvendő nőstény medve – írja a CBS News.

Az elmúlt két évben DNS-tesztek segítségével

több mint 21 épületbe való betöréssel hozták őt és kölykeit összefüggésbe, ami miatt „problémásnak” minősítették.

„Huszonegy betörés valóban elég jelentős, és ez egy nagyon is tanult viselkedés, és nem úgy néz ki, hogy rehabilitálható” – mondta Jordan Traverso, a Halászati és Vadvédelmi Hivatal szóvivője.

Hozzátette: ez általában azt jelenti, hogy a medvét el kellene altatni, de a lakosság érdeklődése alapján a Halászati és Vadvédelmi Hivatal megállapodást kötött egy coloradói állatmenhelyen, ahol a medve élete hátralévő részét le fogja élni. A kölyköknek más lesz a sorsa.

Arra van remény, hogy a kölyköket vissza tudjuk engedni a vadonba

– mondta Traverso.

Míg a medvecsalád szétválik, a kölykök egy Sonoma megyei rehabilitációs központba kerülnek, ahol megtanulják, hogyan kell a vadonban élni. „A menhelyi élet nem ideális számukra, minél előbb vissza kell jutniuk a vadonba” – emelte ki Traverso.

Anny Bryant, a Medve Liga ügyvezető igazgatója azt mondta, „ritkán történik ilyesmi”. „A medvéket nem telepítik át, általában megölik őket, amikor problémás medvének nyilvánítják őket” – tette hozzá Bryant, aki szerint ez az alternatíva igazi ajándék.

Azt is hozzáfűzte, hogy Tahoe lakosainak tanulniuk kell ebből az esetből. máshogy kell fellépni a problémával szemben. Zárják be az ajtóikat, zárják be az ablakaikat, ne engedjék be őket. Ne tegyenek ki madáretetőket. Ne hagyják kint a szemetet, különben a medvék el fognak pusztulni – javasolta a szakértő.