Az új svájci bankóriás lekörözi Európát

A UBS azzal, hogy fölvásárolta a Credit Suisse-t, a svájci banki hitel- és betétállomány egynegyede fölött rendelkezik, emellett befoghatja a nagyobb amerikai bankokat is.

2023 márciusában az egyik svájci bankóriás, a UBS bejelentette – a Svájci Nemzeti Bank hathatós közbenjárásával –, hogy fölvásárolja a csődbe ment, szintén jelentős helvét bankot, a Credit Suisse-t. Áprilisban visszatért a cég vezérigazgatójaként Sergio Ermotti, aki a költségoptimalizálásról volt híres Svájcban, valamint 2011 és 2020 között a UBS-t vezette.

Ugyanebben a hónapban a Credit Suisse eredményei rávilágítottak az elszenvedett veszteségekre, majd májusban összevont pénzügyi kimutatások következtek. Júniusban jelent meg a svájci hatóságokkal kötött megállapodás apró betűs része az esetleges veszteségek fedezésére.

A UBS végül június 12-én egyesült a Credit Suisse-szel.

Az akvizíció egy óriást hozott létre 5 milliárd dollárnyi befektetett eszközzel és kétszer akkora mérleggel, mint a svájci gazdaság.

Az eredmény sokat elárul majd a globális bankszektor jövőjéről. A szabályozók az új intézmény mérete miatt nagyon figyelik az eljárásokat, míg a bankfőnökök eközben a menedzsment nehéz stratégiai döntéseit figyelik.

Jó üzletet kötött a UBS

Annak ellenére, hogy bekebelezi kockázatvállaló riválisát, a bank vezetői remélik, hogy az új UBS a régi UBS kibővített változataként jelenhet meg. Az európai bankok a globális pénzügyi válság után lassan kezdtek feltőkésíteni. Jövedelmezőségük nagyrészt a gyengélkedő hazai gazdaságokat tükrözte.

Ebből a szempontból a UBS kiemelkedett. A 2008-as kimentése után a bank a vagyonkezelésre összpontosított. Elegendő ügyfelet nyert meg ahhoz, hogy a részvényeikbe érdemes legyen befektetni.

A bank továbbra is a vagyonkezelésre összpontosít, de a többi banki üzletág formája és mértéke továbbra is belső vita tárgyát képezi.

Senki sem számít zökkenőmentes működésre az elkövetkező években.

Az ügylet bejelentése óta a UBS részvényei csak kismértékben emelkedtek, és még most is az év eleji, 20 svájci frank alatti szinten vannak. A felvásárlásnak azonban hosszú távon pozitív hatásai kellene hogy legyenek. A UBS alkudozással vásárolta meg a Credit Suisse-t: becslések szerint 35 milliárd dollár különbözetről számol be, ami a fizetett összeg és a Credit Suisse részvényeinek magasabb könyv szerinti értéke között fellelhető.

Amikor a UBS augusztus végén nyilvánosságra hozza terveit és elhalasztott negyedéves eredményeit, a befektetők alaposan megvizsgálják a bank által kezelt vagyonkiáramlást. Kevés arra utaló jel van, hogy nagy kiáramlás történt volna.

A befektetőknek azonban két stratégiai döntésre is összpontosítaniuk kell.

A Credit Suisse hazai üzletága az első nagy kérdőjel. A UBS főnökei azon vitatkoznak, hogy a Credit Suisse Schweiz egy részét vagy egészét megtartsák-e, amelyet 2016-ban alapítottak egy terv részeként, amelyet később elvetettek az üzlet szétválasztására. A svájci bank volt a Credit Suisse egyetlen nyereséges részlege 2023 első negyedévében.

A második kérdőjel a Credit Suisse befektetési bankját érinti, amely tavaly az intézmény költségeinek egyharmadát tette ki, és a megszorítások legnagyobb részét viseli majd. Ermotti, a UBS visszatérő főnöke számára nem ismeretlen a bankárok menesztése. A cég befektetési bankjában foglalkoztatottak száma a 2011-es körülbelül 17 000 főről 2019-re 5000-re csökkent. A Credit Suisse saját maga nem tudott hasonló manővereket végrehajtani.

Az új bankóriás befoghatja az amerikaiakat is

Ami biztos, hogy a UBS és a Credit Suisse egyesülése egy bankóriást hoz létre, ami megmutatkozik a piaci részesedésben is. Az egyesülés előtt is a UBS volt Svájc vezető bankja, amely a bankbetétek több, mint 15, valamint a hitelek nagyjából 14 százalékát tudhatta magáénak Svájcban.

A Credit Suisse a UBS és a Raiffeisen után mindkét tekintetben a harmadik legnagyobb banknak számított Svájcban, a bankbetétek tekintetében 10, a hitelezés szempontjából 12 százalékos részesedéssel. A két helvét bank egyesülése tehát azt is jelenti, hogy

a svájci banki hitel-, valamint betétállomány nagyjából egynegyede fölött fog rendelkezni a UBS.

Az európai befektetési bankok a pénzügyi válság óta visszaszorultak, különösen Amerikában. Mind a Barclays, mind a Deutsche Bank küzdött azért, hogy meggyőzze a befektetőket arról, hogy befektetéseiket érdemes náluk tartani. A UBS befektetési bankja nyereséges, de hatalmas lendületre lenne szüksége ahhoz, hogy ügyletkötési tanácsaival megnyerje a milliárdosokat.

A Morgan Stanley, amely vagyonkezelési sikerét megduplázta, kihívást jelentő, de elérhető cél lehet a UBS számára. Az ügylet után a banknak továbbra is csekély versenytárs marad a befektetési banki szolgáltatásokban, de az általa kezelt pénzmennyiség növekedése azt jelenti, hogy bezárja a vagyonkezelési rést, és megelőzi riválisát a vagyonkezelésben.

Ezt mutatja az is, hogy

a UBS lehagyta Európát az egy részvényre jutó nyereség (P/E) tekintetében.

Míg az Euro Stoxx Banks számaival nagyjából egy szinten volt a svájci bank a 2022-es év végéig, addig idén kinyílt az olló, és előbbi P/E mutatója a 6 felé, utóbbié pedig egyre inkább a 10 felé tendál, amivel már erősen megközelíti a UBS a Morgan Stanley-t.

(Borítókép: Sergio Ermotti. Fotó: Stefan Wermuth / Bloomberg / Getty Images)