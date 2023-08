Az ENSZ döntött: azonnal kivonják a békefenntartókat a zűrzavaros Maliból

A Maliban hatalomra került junta még júniusban követelte az ENSZ-től, hogy a MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) nevű békefenntartó haderőt tíz év után vonja ki a nyugat-afrikai országból. A missziót eredetileg a szeparatista és iszlamista lázadók fékentartása érdekében hozták létre, működési területe Mali északi részén volt.

A Maliban állomásozó békefenntartó vezetése vasárnap közölte, hogy meggyorsítja a csapatok kivonását, az országban egyre inkább romló biztonságra és az ott állomásozó katonák épségének megóvása érdekében – tudósított róla a Deutsche Welle.

Békemegállapodások és incidensek a térségben

Az elmúlt napokban a Száhel-övezetben élő tuaregek vezette lázadó szövetség azzal vádolta a mali erőket és a Wagner orosz zsoldosait, hogy megsértették a korábbi tűzszünetet, amikor megtámadták a nomádok közelben állomásozó erőit. A mali hadsereg azt jelentette, hogy az előző napi összecsapásokban hat katona és 24, a terroristák elleni harcra kiképzett, a különleges egységekhez tartozó tagjuk vesztette életét.

Egy magas rangú biztonsági tisztviselő megerősítette az AFP hírügynökségnek, hogy a MINUSMA egységei elhagyták Malit, hozzátéve, hogy a kivonulás során semmiféle incidens nem történt. Ennek azonban ellentmondanak az ENSZ békefenntartóinak beszámolói, melyek szerint az egyik kivonuló konvojukon kétszer is rajtaütöttek, aminek során három kéksisakos is orvosi ellátásra szorult. A képviselő azt is hozzátette, hogy a békefenntartó erők elleni támadások a nemzetközi jog szerint háborús bűnnek minősülnek.

A lázadók szóvivője telefonon beszámolt a Reuters-nek arról, hogy a harcok még vasárnap reggel is tartottak a tuaregek vezette lázadók és a mali hadsereg között.

A MIMUSMA nevű békemisszió még 2013-ban indult a nyugat-afrikai államban, miután a tuareg szeparatisták és az iszlamista dzsihadista csoportok lázadást robbantottak ki az ország északi részén. Az iszlamista felkelés azóta átterjedt a szomszédos Burkina Fasóra és Nigerre is, emberek ezreinek halálát és milliók kivándorlását eredményezve, amely végül így a világ egyik legnagyobb humanitárius válsága lett. Az ENSZ-csapatok mostani távozása tovább nehezítheti azt a békemegállapodást, amit még Mali kormánya és a tuaregekek kötöttek 2015-ben annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják felvenni a harcot a radikális iszlamista csoportokkal a térségben.

Francia szövetség után orosz barátság

Maliban 2020 és 2021-ben ragadta magához a katonai junta a hatalmat, amelyet megkönnyített az országban uralkodó politikai instabilitás. A hatalmon lévő hadsereg azóta már összetűzésbe került volt gyarmattartójával, Franciaországgal, ezért Oroszországhoz fordult politikai és katonai támogatásért. Ennek nyomán jelentek meg az afrikai államban az orosz Wagner zsoldoscsapatnak a tagjai. Közülük nagyjából ezren harcolnak a junta oldalán.