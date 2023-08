Vásárhelyi Mária: Tusványos is részben a Soros Alapítványnak volt köszönhető

Vásárhelyi Mária szociológus volt a Klubrádió Megbeszéljük című műsorának vendége, aki több fontos magyar programot is megnevezett, amelyek Soros György alapítványának voltak köszönhetők. Ezek közé sorolta például a Tusnádfürdői Szabadegyetem és Tábor megszervezését is. Szerinte máshol is üldözik a Soros-alapítványokat, főleg, „ha egy autoriter vezető félti a hatalmát a demokratikus törekvésektől”.