Fegyvert fogott a feleségére és lányára az amerikai rapper, mert párja megkérte, halkítsa le az Xboxot

Az amerikai rappert, Gunplayt azzal vádolják, hogy fegyvert fogott a feleségére és a lányára, miután megkérték, hogy halkítsa le a hangerőt, miközben Call of Dutyt játszott Xboxon.

Egy augusztus 20-i Instagram-posztban Taylor-Morales, a rapper felesége azt állította, hogy férje ivott és megrémítette a gyermeküket, miközben hangosan Call of Dutyt játszott.

Taylor-Morales azt írta, amikor megkérte a férfit, hogy csökkentse a játék hangerejét, Gunplay kikelt magából, és rátámadt, amiért azt akarta, hogy csendben legyen.

Sőt, még lőfegyvert is rántott a feleségére és a lányukra.

Taylor-Morales azt is közölte: megpróbált összepakolni egy bőröndbe, hogy egy hotelbe menjenek a lányával, amíg a férje kijózanodik. De a rapper nem akarta, hogy elmenjenek, és ezután rántotta ki a fegyvert.

Egy AK–47-essel fenyegetőzött, mindketten segítségért kiabáltak, majd letartóztatták

A férfit azóta le is tartóztatták, és a feleségnek már távoltartási végzése is van férje ellen. Taylor-Morales felügyelete alatt van jelenleg a lányuk, és a válókeresetet is beadja.

A TMZ által megszerzett dokumentumok tovább súlyosbítják a helyzetet. Ezek szerint Taylor-Morales azt állította a rendőröknek, hogy

Gunplay egy AK–47-est fogott rá, miközben a hat hónapos gyermeküket tartotta a kezében, és a mellkasához szorította.



Mindez addig fajult, hogy Taylor-Morales segítségért kezdett kiabálni. Erre Gunplay elhagyta a házat, és ugyancsak segítségért kiabált, ami lehetővé tette Taylor-Morales számára, hogy megragadja a fegyvert, elrejtse az összepakolt cuccai közé a bőröndbe, majd elmeneküljön a helyszínről.

Az eset óta Gunplay tagadta a vádakat, és törölte a közösségimédia-fiókjait. A letartóztatott rappert halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel, hamis fogva tartással és gyermekbántalmazással vádolták meg.