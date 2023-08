Az amerikaiak szerint Zelenszkijnek és az ukrán politikának háttérbe kellene vonulnia

Ukrajna haderejét és tűzerejét rosszul osztották el, állítják amerikai tisztviselők. Az amerikai stratégák szerint Ukrajna csapatai túlságosan szétszórtak, és az ellentámadás fő déli frontjára kell koncentrálniuk – számol be erről a The New York Times.

Túlságosan szétszórt az ukrán haderő

Az amerikai hírportál szerint Ukrajna nagyrészt azért küzd, hogy áttörje az orosz erők védelmét. Az ukrán ellenoffenzíva egyik fő célja az orosz utánpótlási útvonalak elvágása Ukrajna déli részén: az Oroszország, valamint a Krím félsziget közötti úgynevezett szárazföldi hidat szeretnék átvágni.

De ahelyett, hogy erre összpontosítanának, az ukrán parancsnokok nagyjából egyenlő arányban osztották fel a csapatokat és a tűzerőt kelet és dél között

– közölték a hírportálnak amerikai tisztviselők.

Ennek eredményeként több ukrán erő tartózkodik Bahmut és más keleti városok közelében, mint a déli Melitopol és Bergyanszk közelében, amelyek stratégiailag sokkal jelentősebb frontok – állítják a tisztviselők.

Az amerikai tervezők azt tanácsolták Ukrajnának, hogy összpontosítson a Melitopol felé vezető frontra, amely Kijev első számú prioritása, valamint az orosz aknamezők és más védelmi rendszerek átütésére, még akkor is, ha az ukránok több katonát és felszerelést veszítenek a folyamat során.

Csak taktikaváltással és drámai lépéssel változhat az ellentámadás tempója – mondta az egyik amerikai tisztviselő. Egy másik amerikai tisztviselő szerint az ukránok túlságosan szétszórtak, és egy helyen kell megszilárdítaniuk harci erejüket. Közel három hónappal az ellentámadás kezdete után az ukránok megszívlelhetik a tanácsot, különösen mivel a veszteségek folyamatosan nőnek, és Oroszország továbbra is előnyben van a csapatok és a felszerelés terén.

Tilos az amerikai tiszteknek Ukrajnába látogatni

Christopher Cavoli tábornok, az Egyesült Államok legfelsőbb európai parancsnoka arra sürgette Ukrajna legmagasabb rangú katonai parancsnokát, Valerij Zaluzsnyij tábornokot, hogy egy fő frontra összpontosítson. Ezzel Zaluzsnyij tábornok egyet is értett.

A Biden-kormányzat biztonsági okokból és a Moszkvával fennálló feszültség fokozódásának elkerülése érdekében megtiltotta magas rangú amerikai tiszteknek, hogy Ukrajnába látogassanak.

Ukrajna az elmúlt napokban áthatolt az orosz védelem legalább egy rétegén délen, és fokozza a nyomást – közölték amerikai és ukrán tisztviselők. Közel van ahhoz, hogy átvegye az irányítást Robotine felett, egy déli faluban, amely közel van az orosz védelem következő vonalához. Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok olyan rejtett állásokból harcolnak, amelyeket az ukrán katonák gyakran csak akkor látnak, ha egy-két méter távolságra vannak.

Az amerikai háborús doktrína értelmében mindig arra törekednek, hogy a lehető legtöbb erőforrás egyetlen frontra jusson, még akkor is, ha a támogató erők más területeken harcolnak a kudarc vagy az ellenséges védelem szétszóródása ellen.

Amerikai vs. szovjet doktrína

Ukrajna és Oroszország a régi szovjet kommunista doktrína szerint harcol, vagyis arra törekszik, hogy minimalizálja a hadsereg frakciói közötti rivalizálást azáltal, hogy egyenlő mennyiségű munkaerőt és felszerelést biztosít a parancsnokságok között. A tisztviselők szerint azonban a két hadsereg így nem tudja szem előtt tartani a legfontosabb célokat.

Ukrajna eddig hatalmas erőforrásokat fektetett a környező Donbász régió védelmébe, és Volodimir Zelenszkij nem akarja azt a látszatot kelteni, mintha feladnák az elvesztett területek visszafoglalását.

Az amerikai tisztviselők szerint azonban a politikának – legalábbis átmenetileg – háttérbe kell vonulnia ahhoz, hogy megalapozott katonai stratégiát alakítsanak ki.

Az ukrán ellentámadással kapcsolatos kritikák között szerepel, hogy az amerikai háborús doktrínát soha nem tesztelték olyan környezetben, mint Ukrajna, ahol az orosz elektronikus hadviselés zavarja a kommunikációt és a GPS-t, és egyik katonaság sem volt képes légi fölényre.

A terepviszonyok mindig alapvető mozgatórugói a katonai műveleteknek

– mondta Milley tábornok vasárnap egy újságírói interjúban. Szerinte az ősz és a tavasz nem optimális a kombinált fegyveres műveletekhez. A csapadékos időjárás nem fogja megállítani a harcokat, de ha Ukrajna a következő hetekben áttöri az orosz vonalakat, a sár megnehezítheti a továbbhaladást – mondták tisztviselők.

Szeptember végére elfogyhat az ukránok lőszere

Egyes elemzők szerint az időjárásnál fontosabb az, hogy Ukrajna fő támadóereje szeptember közepére vagy végére kifogyhat a lőszerből. Az elmúlt napokban Ukrajna megkezdte utolsó stratégiai tartalékainak kiaknázását – a légi mobil dandárokat.

Míg a harcok hónapokig folytatódhatnak, amerikai és más nyugati tisztviselők szerint Ukrajna ellentámadásának nem lenne elég határozott tűzereje ahhoz, hogy visszaszerezze az oroszok által megszállt mintegy 20 százaléknyi területet.

Amerikai tisztviselők azt mondják, nem hiszik, hogy az ellentámadás kudarcra van ítélve, de elismerik, hogy az ukránok nem értek el olyan sikert, amit ők vagy szövetségeseik reméltek.

Nem értékeljük a konfliktust patthelyzetnek

– mondta kedden Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. „Továbbra is támogatjuk Ukrajnát abban az erőfeszítésében, hogy ennek az ellentámadásnak a részeként területet foglaljon el, és azt látjuk, hogy módszeresen, szisztematikusan folytatja a területfoglalást.”

Több amerikai tisztviselő azt mondja: arra számítanak, hogy Ukrajna télre nagyjából félúton lesz az Azovi-tenger felé, amikor a hideg időjárás befagyasztja a harcokat.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij. Fotó: Costas Baltas / Anadolu Agency / Getty Images)