Fordulat jöhet a háborúban, fontos helyen ért el áttörést Ukrajna

Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke augusztus 25-én az Al-Mamlaka jordániai csatornának adott interjújában beszámolt arról, hogy Ukrajna áttörte az orosz védelem első vonalát – írja a The New Voice of Ukraine.

Ukrajna jelenleg egy közel nyolc hete tartó ellentámadó hadműveletet folytat. Az offenzíva véres és lassú, de folyamatos előrelépés figyelhető meg. Az ukrán csapatok naponta 400-500 métert, néha akár egy kilométert is előretörnek

– mondta Milley hozzátéve, hogy az ukránok áttörték az orosz védelem első védelmi vonalát.

Ez a védelmi vonal, amelynek előkészítésére az oroszok hónapokig készültek, aknamezőkből, lövészárkokból és betonakadályokból áll. [...] Az ukránok még mindig nagy harci erővel rendelkeznek, és ez nem a vég

– hangsúlyozta Milley. Szerinte még túl korai lenne megítélni a támadás sikerét vagy kudarcát, de az egyértelmű, hogy eddig részleges sikert értek el az ukránok.

Megjegyezte, hogy ugyan az ellentámadás üteme lassabb a vártnál, de ez nem szokatlan a háborúban, hiszen a papíron folytatott háború más, mint a való életben.

Amikor emberek halnak meg, és a földön harckocsikat és gyalogság elleni páncélzatot semmisítesz meg, és valódi taposóaknákon mész keresztül, akkor a dolgok lassabban mennek, mert emberek élete forog kockán

– magyarázta Milley.

Fontos helyen ért el áttörést Ukrajna

A CNN szerint is egyre több jel utal arra, hogy valóban áttörték az orosz védelem első vonalát az ukránok.

Azt írják, hogy az ukrán erők Zaporizzsja régió déli frontvonalainak egy része mentén behatoltak az orosz védelembe,

és éket vertek a stratégiai fontosságú Tokmak város felé, miközben fokozták az oroszok által megszállt Krím-félsziget elleni támadásokat.

A vezérkar megerősítette az Ukrán Fegyveres Erők sikerét Robotine irányában, kijelentve, hogy a harcosok az elért határoknál sáncoltak. Melitopol irányában tovább folytatják az előrenyomulást. A Donyecki területen lévő egyik falu felszabadítását augusztus 16-án erősítették meg.

Korábban a The New York Times az ukrán ellentámadás új szakaszáról számolt be, amely a délkeleti frontra összpontosít, ahol az ukrán erők fokozatosan haladnak előre az aknamezőkön keresztül, és az orosz légierő támadásaival néznek szembe.

Az Index szombaton is figyelemmel kíséri a háború legfontosabb történéseit, melyekről percről percre frissülő cikkünkben számolunk be, amit ide kattintva tud elolvasni.