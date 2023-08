Arnold Schwarzenegger lett a Lidl egyik reklámarca

Arnold Schwazenegger korábbi testépítő és akciófilmsztár lett a Lidl „csináld magad” (DIY) lakberendezési márkájának új arca – írja az esmmagazine.com.

A You got this! mottóval megjelent reklámfilmben a Terminátor sztárja akkus fúrót dobál, és szobrot fűrészel.

A Lidl közleményében azt írta, hogy Schwarzenegger tökéletesen passzol a Parkside termékcsalád termékeihez, és olyan szavakat kapcsoltak hozzá, mint „az erő, ambíció, gyakorlatiasság és a laza hozzáállás”.

Azért vagyok itt, hogy a sikerhez szükséges eszközeimről beszéljek. Minden, amit valaha is felépítettem, azért volt, mert a tenyeremben volt az erő, akárcsak neked. Nem féltem a kudarctól és a kereteken kívül gondolkodástól – inkább építettem egy új keretet

– mondta a reklámfilmben Schwarzenegger.