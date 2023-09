Ficoék segíthetik ki a magyar kormányt Brüsszelben?

Frans Timmermans, az Európai Unió klímaügyi biztosa, aki az elmúlt évtized egyik meghatározó brüsszeli politikusa – valamint Orbán Viktor és a magyar kormányzat következetes bírálója – volt, augusztus 22-én jelentette be, hogy lemond posztjáról, és a november 22-re kiírt holland parlament választásokra kíván fókuszálni.

Timmermans a Zöldek és a Munkáspárt közös választási listájának lesz a miniszterelnök-jelöltje.

A közös lista a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a második helyen áll 18 százalékkal, amellyel a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért, Mark Rutte jelenlegi miniszterelnök pártját előzik meg.

Helyét Maroš Šefčovič, a Bizottság intézményközi kapcsolatokért és előrelátásért felelős alelnöke, valamint az EU korábbi energiaügyi igazgatója veszi át, Šefčovič szintén baloldali politikus, aki Robert Fico pártjának, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) elnökjelöltje volt 2018-ban Szlovákiában, azonban végül alulmaradt Zuzana Čaputovával szemben.

Hazatér Timmermans

Mark Rutte miniszterelnök koalíciós kormányának váratlan összeomlását követően Timmermans bejelentette, hogy a szocialisták és zöldek baloldali szövetsége nevében kíván indulni a közelgő holland általános választásokon novemberben. A baloldali holland politikus 2019 óta vezette a klímaügyi tárcát.

Timmermans – akire az Euronews csak az EU „klímaügyi cárjaként” hivatkozik – távozása veszélybe sodorta a 2024-es európai parlamenti választások előtti zöld megállapodással kapcsolatos uniós döntéshozatal utolsó szakaszát.

2019-ben ő lett a felelős a mérföldkőnek számító uniós zöldmegállapodásért (EU Green Deal), és azóta is olyan politikák elfogadásának az élén állt, amelyek célja, hogy a tagállamok 2050-re elérjék a klímasemlegességet. Emellett az ezzel kapcsolatos nemzetközi tárgyalások kiemelkedő alakja is volt, és nagy szerepe volt abban, hogy az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján (COP27) is elősegítse a megállapodást.

Radikális elképzelései miatt ugyanakkor rengeteg kritikával illették, elsősorban a jobboldali pártok részéről.

Ezek a kérdések állnak a holland választások homlokterében is, ahol a populista Farmerek és Polgárok Mozgalma jelentős térnyerésre tett szert az idén márciusi önkormányzati választásokon, meglovagolva a kormány környezetvédelmi politikája miatti vidéki elégedetlenségi hullámot.

Bizakodó a magyar kormányzat

Timmermans lemondása a magyar kormányzat számára is pozitív fejlemény lehet, ugyanis amellett, hogy a politikus Orbán Viktor kitartó kritikusa volt, az atomenergiával szemben is minden eszközzel fellépett.

Kormányzati forrásaink szerint a magyar vezetés rendkívül bizakodó Maroš Šefčovič-csal kapcsolatban,

bár az uniós pénzek szempontjából nem ő a kulcsfigura.

Az atomenergia, valamint a paksi bővítés kapcsán enyhülés jöhet Brüsszelben, amiben a szlovák politikusnak kulcsszerepe lehet. Forrásaink szerint bár a holland kormányzat kijelölte, hogy kit javasol Timmermans utódjának, a jobbközép Wopke Hoekstra várhatóan Šefčovič felügyelete alatt töltheti be a posztot.

Az energiaügyek mellett ugyanakkor van más is, ami összeköti a magyar kormányzatot és Šefčovičot. A közös pontot pedig úgy hívják, hogy Robert Fico. Szlovákiában szintén választások jönnek, a Smer pedig a legfrissebb felmérések szerint a legnagyobb esélyese a szeptember 30-i voksolásnak.

Fico annak ellenére hagyományos szövetségese Orbán Viktornak, hogy szociáldemokrata politikus. Az ukrajnai háború ügyében, valamint az Európai Unióval kapcsolatos elképzelésekben azonos platformon van a Smer és a Fidesz.

A két párt közötti együttműködésnek az is egy fontos momentuma volt, amikor

Szijjártó Péter külügyminiszter Robert Ficoval tartott közös sajtótájékoztatót tavaly decemberben annak ellenére, hogy Fico semmilyen kormányzati tisztséget nem töltött be.

A magyar kártya Szlovákiában

Robert Ficonak érdekes a kapcsolata a magyarokkal. A szociáldemokrata politikus 2006 és 2010, valamint 2012 és 2018 között volt Szlovákia miniszterelnöke. Hozzá köthető többek között az alapvetően a felvidéki magyarság ellen irányuló nyelvtörvény, valamint további incidensek is, mint Malina Hedvig megverése vagy a dunaszerdahelyi rendőrterror.

Bár Robert Fico továbbra is az egyik legkeményebb nacionalista politikusnak számít Szlovákiában, a magyarokkal való riogatásért a 2020 óta kormányzó nagykoalíció politikusainak sem kell a szomszédba menni.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, a napunk.sk-nak adott interjújában területi revízióról beszélt Rastislav Kácer volt külügyminiszter. Az interjúban felelevenítették Kácer nagy port kavaró kijelentéseit, miszerint „ha Putyin sikeresebb lenne, akkor Magyarország már előállt volna a területi követeléseivel Szlovákiával szemben”.

Kácer felidézte, hogy amikor Szlovákia a bécsi döntések következtében elveszített bizonyos területeket, „a mélyszlovákok meg sem nyikkantak”.

Szerinte Robert Fico kész lenne megtenni ugyanezt, és ez ellen a NATO-tagság sem jelentene védelmet.

„Egy ilyen szituációban nagyon könnyű előidézni egy helyzetet, amikor kiderül, hogy valaki ismét megvert valamilyen Hedviget. Egy 20 eurós titkosszolgálati akcióról beszélünk” – fogalmazott a diplomata, aki szerint ebből már könnyen le lehetne vezetni, hogy a szlovákiai magyaroknak védelemre van szükségük, és ezért Magyarországnak kellene átadni ezeket a területeket.