Elítéltek egy osztrák színészt, miután a bíróságon is beismerte, hogy pedofil

Több ezer gyermekpornográf felvételt töltött le az internetről Florian Teichtmeister népszerű osztrák színész, amelyekhez szadista feliratokat is készített. A férfi elismerte bűnösségét.

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Florian Teichtmeister osztrák színészt pedofília miatt. Az ügyében eljáró ügyész kötelező pszichoterápián való részvételét, valamint orvosszakértői intézetbe helyezését is indítványozta. A vád szerint a népszerű színész 2008 és 2021 között

több mint 76 ezer olyan fájlt töltött le az internetről, amelyek gyermekek és kiskorúak elleni szexuális erőszakot mutatnak be.

Az ORF.at információi szerint Teichtmeister nemcsak gyűjtötte a gyermekpornográf tartalmakat, de szadista jellegű szövegeket is írt hozzájuk. A lap úgy tudja, a színész olyan videókat is készített magáról, amelyeken szexuális aktust imitál gyerekek képeivel.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy le akartam bukni, de megkönnyebbülés volt, amikor a rendőrség letartóztatott

– mondta Teichtmeister a bíróságon. Ügyvédje a tárgyaláson közölte, ügyfele valóban pedofil hajlamokkal rendelkezik. Hozzátette, a színész korábban kokain- és pornófüggőségtől szenvedett, amelyek miatt jelenleg is kezelés alatt áll. Mint mondta, a színész közvetlenül nem bántalmazott gyereket.

A tárgyaláson

TEICHTMEISTER BEISMERTE a tetteit, és azt, hogy pedofil, VALAMINT ELFOGADTA AZ ÍTÉLETET.

A bíróság mindezt enyhítő körülményként kezelte.

Jancsó Miklós filmjében is szerepelt korábban

A híres színész ellen két éve indult nyomozás, miután akkori barátnője feljelentést tett a rendőrségen. Tárgyalása egészségügyi gondjai miatt húzódott el.

A 43 éves, televízióból, moziból és színházból ismert színész pályafutása során számos díjat nyert, több éven át – 2019-től 2023-ig – a híres bécsi Burgtheater társulatában dolgozott. A 24.hu kiemelte, az osztrák színész Jancsó Miklós Oda az igazság című filmjében is szerepelt, melyben Janus Pannoniust alakította. Most ő játssza Ferenc Józsefet a Fűző című filmben, melyet Ausztria az idei Oscar-díjra is nevezett. Társulata, a Burgtheater a vádemelést követően azonnali hatállyal elbocsátotta Teichtmeistert, az ORF pedig leállította a vele készült filmek sugárzását.

A színész tárgyalása előtt többen tüntetést szerveztek Bécsben a bíróság épületénél, a résztvevők az „El a kezekkel a gyerekeinktől” mondatot skandálták. A tiltakozók egy akasztófát is tettek a helyszínre, amelyre a színész nevét írták fel.