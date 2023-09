Új ukrán nagykövet: A magyarok, akikkel együtt szolgálok, helyeslik Orbán Viktor politikáját

Ukrajna új magyarországi nagykövete, Fegyir Sándor a Glavkomnak adott interjúban elmondta, hogy szerinte ki fordítja egymás ellen az ukránokat és a magyarokat, illetve mit gondolnak magyar kollégái Orbán Viktor politikájáról. Beszélt a ukrán hadifoglyok Magyarország szállításáról és a kárpátaljai magyarokat sújtó ukrán oktatási törvényről is.

„Orbán Viktor Magyarország érdekeit védi, Ukrajna pedig a saját érdekeit. Senkinek sincs joga más országok érdekeit a saját országa érdekei fölé helyezni” – vélekedett Fegyir Sándor a Glavkomnak adott interjúban. Hozzátette, egy kis időt kér, szeretné, ha hagynák dolgozni és száz nap múlva konkrétabban és korrektebben tud beszélni a magyarországi helyzetről.

Rávilágított, hogy a háború kitörése óta Magyarország nem zárja el határait az ukránok elől, így jelenleg mintegy 40 ezer ukrán bevándorló tartózkodik Magyarországon és eddig mintegy 2 millió ukrán menekült haladt át az ország területén. Arról is beszélt, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol az ukránok még mindig ingyenesen használhatják a tömegközlekedést.

A Magyarország által az ukrán állampolgároknak nyújtott ingyenes szolgáltatások listája hosszú. Ezek közé tartozik a szállás, a kezdeti pénzügyi támogatás és a meleg ruházat

– tette hozzá Fegyir.

Ukrán hadifoglyok Magyarországra hurcolása

Mindennek ellenére sok, egymásnak ellentmondó téma van Ukrajna és Magyarország között – véli a lap újságírója, aki elsőként az ukrán hadifoglyok Magyarországra szállításáról kérdezte az új nagykövetet. Röviden emlékeztetnénk mindenkit a júniusi eseményekre, amikor az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11 orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak.

Fegyir Sándor szerint az, hogy ez megtörtént, kizárólag az Orosz Ortodox Egyház műve, a Máltai Szeretetszolgálat pedig bűnrészes volt ebben az ügyben. Az orosz ortodox egyházzal együtt képviselőik részt vettek a foglyok Magyarországra szállításában. Magának Magyarországnak, mint államnak, ehhez semmi köze nem volt. Arról nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy a magyar kormány tudhatott-e erről az esetről.

A kárpátaljai magyarságot sújtó ukrán oktatási törvény

Kitértek a két ország közötti vitákra, amely az ukrán oktatási törvény miatt robbant ki. Mint arra a lap is emlékeztet, az ukrán oktatási törvény 7. cikkének 1. része értelmében az ukrajnai nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára garantált az a jog, hogy az önkormányzati oktatási intézményekben az óvodai és általános iskolai oktatásban az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség nyelvén tanulhassanak. A törvény 7. cikke szerint a nemzeti kisebbség nyelvén tanulhatnak.

Magyarország kitart amellett, hogy az ukrán oktatási törvény súlyosan sérti a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való jogát, és ellentmond számos nemzetközi dokumentumnak.

„Az oktatási törvény nem csak a magyarokat érinti. Elsősorban az orosz ellenség, az agresszív ellenséges kultúra hordozója elleni küzdelmet célozza. Nem teremthetünk kiskapukat az agresszornak, mert azokat rossz szándékkal fogják kihasználni. Világos, hogy ha kivágják az erdőt, akkor repül a faforgács. Ugyanez a helyzet ezzel a törvénnyel is. Azokat érintette, akiket nem kellett volna, hogy érintsen. A román félnek is vannak észrevételei. Csak kevésbé hangsúlyosan adják azt a tudtunkra” – mondta el Fegyir.

A háborúban harcoló magyarok

Az új nagykövet megosztotta fronton átélt tapasztalatait is. Elmondása szerint 13 hónapig volt az „agyagban” – így hívják a katonai lövészárkokat. Ez idő alatt a kárpátaljai 68. zászlóalj tankerületi század katonájából századparancsnokká vált. Később a légvédelmi tüzérekhez került, majd a polgári-katonai együttműködésbe. Most is ezzel foglalkozik. Statisztikái szerint – amelyek egybeesnek a magyar diplomaták statisztikáival – jelenleg mintegy 400 magyar katona szolgál az Ukrán Fegyveres Erőknél, akik közül ez idáig 31 ember vesztette életét.

Az ukrajnai magyarokat nem a kormányok, hanem a helyi politikai vezetők akadályozzák meg az összefogásban

– szögezte le.

A Glavkom újságírója szerint az ukrán szakértők egy része úgy véli, a kárpátaljai magyarok Orbán Viktor politikájának túszaként érzik magukat. Fegyir Sándor elmondása szerint neki mások a tapasztalatai.

A magyarok, akikkel együtt szolgálok, helyeslik Orbán Viktor politikáját. Olcsó közüzemi szolgáltatások, 13. havi nyugdíj, harmadik gyermek után 10 millió forintot kap minden család, nincs hitelkamat, és a többi. Őket ez ösztönzi, és a magyar testvéreim ezt helyeslik

– mondta Fegyir Sándor