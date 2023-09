Tényleg betiltják a hús fogyasztását? Nem vehetünk új ruhát? Korlátozzák a repülőutat?

„Száz városban 2030-ig betiltják a hús és a tejtermékek fogyasztását, illetve a személygépkocsik használatát” – riogatja olvasóit a német tkp blog szerzője. A Report24.news szerint már több mint ezer város – köztük Bécs – vett fontolóra hasonló tilalmat. A hírek megalapozottságra utal, hogy cikkeknek már csak a webes archívumba süllyesztett változata érhető el.

Németországban a többi között Frankfurtot és Berlint nevezik meg potenciális helyszínként. Az álhírek a TikTokon és az X-en keringenek, a Report24 telegramos bejegyzését pedig több mint 120 ezren látták. A posztokat – például Hannoverrel kiegészítve – a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt két parlamenti képviselője is megosztotta.

A fake news azonban nem korlátozódik kizárólag Németországra. Rigorózus változásokra „figyelmeztetnek” tizennégy amerikai városban, mások mellett Houstonban, San Franciscóban és Chicagóban. A hamis narratíva spanyol nyelven is terjed. Az általánosítható közös állítás, hogy a városokban a következő intézkedéseket szándékozzák kikényszeríteni 2030-ig, a klímavédelem érdekében:

Betiltják a hús- és tejtermékek fogyasztását.

Személygépkocsik nem kerülhetnek magántulajdonba.

Évente legfeljebb három új ruhadarab vásárolható.

Személyenként háromévente legfeljebb egy rövid távú repülőút engedélyezett.

A rémhírek egytől egyig hamisak – állapította meg a Deutsche Welle.

A fake news alapjául egy elméleti számítás szolgált, amely azt becsülte meg, hogy milyen módon csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás. Terjesztői kötelező célokként számoltak be róluk, amelyek mellett a felsorolt városok elkötelezték magukat. A német portál megkeresésére a német városok elutasították a feltételezést.

Az urbánus fogyasztás

Az álhírek megosztói egy, A városi fogyasztás jövője a másfél fokos világban című jelentésre hivatkoznak, amelyet az úgynevezett C40 Cities hálózatot tömörítő szervezet nevében a Leedsi Egyetem és egy tanácsadó cég tett közzé még 2019-ben.

A C40 Cities a világ csaknem száz olyan városára utal, amely a világgazdaság több mint egyötödét alapozza meg. Kivétel nélkül a klímaváltozás következményeinek elhárításán fáradoznak. Közéjük tartozik például Berlin és Heidelberg.

A tanulmány elemzi a városlakók fogyasztási szokásait, és azt is felmérte, milyen pozitív eredményekkel, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésével járnának 2030-ig az életmód változásai – például a kevesebb hús fogyasztása vagy a ruhavásárlás visszafogása.

A kutatás szerzői azonban különbséget tettek a progresszív és az ambiciózus célok között is.

Az ambiciózus célok között szerepelnek a hamis állításokban felsorolt tilalmak: a hús vagy a tejtermékek mellőzése, a saját tulajdonú autók megszüntetése. Az elvárás nem a célok teljesítése – hangoztatták a kutatók.

„A jelentés nem támogatja az ambiciózusabb célok alkalmazását” – írják. Csupán elgondolkodtató referenciaként szerepelnek, amelyek alapján mérlegelhetők a kibocsátáscsökkentési alternatívák és hosszú távú városi elképzelések.

A C40 nem ír elő konkrét politikát tagvárosai számára – magyarázta a hálózat egyik szóvivője. „Az egyénekre bízza életmódjukat, beleértve azt is, hogy mit esznek, és milyen ruházatot preferálnak.”

A nullás verseny

A hamis állításokat tartalmazó posztok azt sugallják, hogy az ENSZ által is támogatott Race to Zero – verseny a zéró kibocsátásért elnevezésű kezdeményezés résztvevői szintén kötelezettséget vállaltak a tanulmányba foglalt célok elérésére, például a húsfogyasztás betiltására.

Ehhez a megmozduláshoz eddig több mint 1100 város csatlakozott – Magyarországról például Budapest, Kaposvár, Pécs, Paks –, és valószínűleg ez a szám duzzasztotta fel a „tiltó” városok listáját az álhírek özönében.

Ezek a városok azonban egyfajta szándéknyilatkozatukban csupán azt vállalták, hogy megkísérlik teljesíteni a 2015-ös párizsi klímaegyezményben foglalt célt, miszerint a globális felmelegedést 1,5 Celsius-fokra kell korlátozni, hogy az éghajlati kérdéseket minden döntéshozatali folyamatba beépítik, miközben vállalták, hogy legkésőbb 2050-re klímasemlegessé válnak.

A Race to Zero kezdeményezéshez csatlakozott 17 német város közül 15 illetékese válaszolt az újságírói kérdésekre. Határozottan cáfolták, hogy akár elképzelés szintjén is felmerült volna a lakossági korlátozás bevezetése, három város pedig közölte, hogy valószínűleg tévedésből kerültek fel a Race to Zero listájára.

(Borítókép: Hauke-Christian Dittrich / picture alliance / Getty Images)