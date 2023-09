Vietnámban tett állami látogatást Joe Biden, ahol egy üzleti fórumon elmondta,

a két nemzet elmélyíti együttműködését a felhőalapú számítástechnika, a félvezetők és a mesterséges intelligencia területén.

A fórumon jelen voltak a vezető internetes és technológiai vállalatok, továbbá a Boeing repülőgépgyártó vezetői is. A Fehér Ház be is jelentette, hogy a cég „történelmi”, 7,8 milliárd dolláros szerződést kötött a Vietnam Airways légitársasággal.

Vietnám rendelkezik a világ második legnagyobb becsült ritkaföldfém-lelőhelyével, amelyet elektromos járművekben és szélturbinákban használnak – emelte ki az MTI. Hétfőn Vietnám és az Egyesült Államok közös nyilatkozatban óvott „az erőszak alkalmazásától és a fenyegetésektől” a Dél-kínai-tengeren, ami egyértelműen Pekingnek szól, holott a nyilatkozat nem nevezi meg Kínát. A dokumentum szerint az Egyesült Államok „ígéretet tesz arra, hogy továbbra is támogatja Vietnámot autonóm védelmi képességeinek fejlesztésében”.

Az ásványkincsekben gazdag Dél-kínai-tenger jelentős részét Kína magának követeli, de az ottani vizekre, szigetekre és zátonyokra a térség több más országa, a többi között Vietnám is jogot formál magának.

Az amerikai elnök vietnámi látogatásának második napján kiadott közös nyilatkozat a „hajózás és átrepülés szabadságára”, valamint az „akadálytalan” kereskedelem és a „szuverenitás tiszteletben tartásának” szükségességére is utal a világ egyik legingatagabb területévé vált térségében.

Joe Biden sajtótitkára félbeszakította a beszédét

A Daily Mail szerint Joe Biden vietnámi sajtótájékoztatója furcsán ért véget. Az elnök sajtótitkára, Karine Jean-Pierre egyszerűen félbeszakította Bident, és az elnök szavába vágva közölte:

Köszönöm mindenkinek, ezzel véget is ért a sajtótájékoztató, köszönöm!

– mondta.

Biden eleinte észre sem vette, hogy a mikrofonját is elnémították, folytatta a beszédet. Ezt követően jazz-zene kezdett szólni a teremben, addigra már az elnök is kapcsolt, és elindult a kijárat felé. A 80 éves elnök még menet közben is válaszolt egy újságírói kérdésre, végül elhagyta a termet.

White House staff abruptly end Biden's rambling Vietnam press conference mid-sentence and cut his mic pic.twitter.com/rgrWkdHC9n — Terri Green (@TerriGreenUSA) September 11, 2023

Biden álmos lehetett, ugyanis korábban arról viccelődött, hogy azt sem tudja, hogy reggel van-e, vagy este, miután az utóbbi napokban a Föld legkülönbözőbb pontjaira kellett utaznia.