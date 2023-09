2001. szeptember 11-én Kozso és az Ámokfutók is New Yorkban tartózkodott, amikor becsapódott a két repülőgép a World Trade Centerbe. Az énekes elmondása szerint éppen aznap szerettek volna felmenni megnézni az ikonikus épületet, de szerencsére későn indultak el.

2001. szeptember 11-én, 22 éve ezen a napon történt meg a tragédia az Egyesült Államokban, New Yorkban, amikor az al-Káida gépeltérítői sikeresen térítettek el négy repülőgépet, amelyből egy Pennsylvania államban a földbe, míg egy másik a Pentagon egyik épületébe, kettő pedig a New York-i World Trade Centerbe csapódott. A támadásban közel háromezer ember meghalt, valamint hatezer személy megsérült. A terrortámadás kitervelője és a szervezet vezetője Oszáma bin Láden volt, akinek megölését Barack Obama 10 évvel később jelentette be.

Ezen a tragikus napon több magyar híresség is New Yorkban tartózkodott. A város egyik jellegzetes épületének számító World Trade Centert közülük többen is fel akarták keresni aznap. Többek között Kozso és az Ámokfutók nevű formációja is a városban volt. Mint elmondta, az élete csak annak köszönhető, hogy a zenekar tagjai nagyon lassan készülődtek el.

A lányok elképesztően lassan készültek el aznap reggel, pedig épp a World Trade Center tetején lévő kilátóba készültünk. Folyamatosan unszoltam őket, hogy siessenek már, mert a koncertek miatt kötött a programunk, nagy lesz a sor, sok a látnivaló, de ők csak nyugiban sminkeltek, cigarettáztak

– idézte fel a 22 évvel ezelőtti emlékeit a Blikknek Kozso.

Az énekes másnap visszatért a tragédia helyszínére. Mivel a légi közlekedés napokra megállt, autóval jutottak el a lányokkal a következő koncert helyszínére, Miamiba.

A pályám során bejártam a világot, Amerikában sem akkor voltam először, de szeptember 11. után hazatérni igazi áldás, semmihez sem fogható megkönnyebbülés volt számomra. A mai napig hálás vagyok a lányoknak, hogy megmenekültünk, én pedig az egyik festményemben próbáltam feldolgozni a tragédiát, amit egy amerikai–francia házaspár vásárolt meg tőlem. Ám azt hiszem, egy ilyen élményt sosem lehet elfelejteni, túlságosan fáj a mai napig is, hiszen nagyon közelről láttuk, hogy megannyi ember élete véget ért

– mondta a lapnak, hozzátéve: ezután évekig nem volt képes visszatérni New Yorkba.