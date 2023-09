Itt a bizonyíték, tényleg találkozik Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a hírek szerint megkezdte útját Vlagyivosztokba, ahol csúcstalálkozót tart Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A páncélvonat, amelyet Kim külföldi látogatásaihoz használ, úgy tűnik, már elindult Phenjanból – jelentette a dél-koreai média egy kormánytisztviselőre hivatkozva. Mindeközben a Kreml közölte, hogy az orosz elnök már meg is érkezett Vlagyivosztokba.

A találkozóra várhatóan már kedden sor kerül. Az Interfax orosz hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Kim várhatóan a következő napokban látogat el Phenjanba. Ha a Putyinnal tartandó csúcstalálkozó sikerül, ez lesz az észak-koreai vezető első nemzetközi útja több mint négy éve, és az első a világjárvány óta.

A két vezető valószínűleg megvitatja majd annak lehetőségét, hogy Észak-Korea fegyverekkel lássa el Moszkvát az ukrajnai háborúban – mondta korábban egy amerikai tisztviselő a BBC amerikai partnerének, a CBS-nek.

Az észak-koreai vezető legutóbbi külföldi útja szintén Vlagyivosztokba vezetett 2019-ben, az első csúcstalálkozójára Putyinnal, miután meghiúsultak az észak-koreai nukleáris leszerelési tárgyalások Donald Trump akkori amerikai elnökkel.

Elindult Kim Dzsongun páncélvonata

A BBC nemrég arról adott hírt, hogy az észak-koreai diktátor vonata már el is indult Phenjan városából. Kim 2019-ben szintén vonattal utazott Vlagyivosztokba.

A pletykák szerint a vonat legalább 20 golyóálló kocsiból áll, így nehezebb, mint az átlagos vonatok, és nem képes 59 km/h sebességnél gyorsabban haladni.

Vlagyivosztokig tartó útja így várhatóan egy teljes napot vesz igénybe, majd kedden a találkozó is megtörténhet Putyinnal.

Putyin már a helyszínen van

Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezett a távol-keleti oroszországi Vlagyivosztok városába, hogy részt vegyen a Keleti Gazdasági Fórum ülésén – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn az Oroszország 24 állami televízió szerint.

Oroszország 2015 óta évente tartja Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumot, amellyel a külföldi befektetéseket próbálja ösztönözni Oroszország távol-keleti részén – írja a CNN.

A The New York Times arról számolt be, hogy Kim és Putyin lehetséges találkozójára egy vlagyivosztoki egyetem campusán kerülhet sor.

A fegyverkezés lehet a találkozó témája

A lehetséges találkozóra azután kerül sor, hogy a Fehér Ház közölte, új információk birtokában van arról, hogy a két ország közötti fegyverkezési tárgyalások aktívan haladnak.

John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője korábban azt mondta, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter egy nemrégiben tett észak-koreai látogatása során megpróbálta meggyőzni Phenjant, hogy adjon el tüzérségi lőszert Oroszországnak.

Oroszország valószínűleg hagyományos fegyvereket, köztük tüzérségi lövedékeket és rakétatüzérségi lőszereket fog kérni Észak-Koreától, cserébe élelmiszerért és nyersanyagokért, valamint folyamatos támogatásért az olyan nemzetközi fórumokon, mint az ENSZ – a szakértők szerint. Azonban Észak-Korea teljes tüzérségi készletét nem könnyű meghatározni, tekintettel az ország titkolózó természetére.