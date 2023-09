Magyar vaddisznókon tesztelhetik a sertéspestis ellenszerét

Az afrikai sertéspestisre jelenleg nem létezik semmilyen gyógymód. A betegséget leggyakrabban a házi és vaddisznók terjesztik. Mivel a vaddisznók vadon élő állatokként nagyobb veszélyt jelentenek a sertéspestis terjedésére nézve, ezért kulcsfontosságú szerepet játszanak a betegség ellen vívott küzdelemben.

Az Európai Unió 9 millió eurós támogatásával megvalósuló VACDIVA nevű projekt vezetője, José Manuel Sánchez-Vizcaíno szerint a házi sertéseket be sem kellene oltani abban az esetben, ha sikeres lenne a vaddisznók immunizálása az újonnan fejlesztett vakcinával. A VACDIVA célja ennek a vakcinának a kifejlesztése. A vakcinát laboratóriumi körülmények között már letesztelték – és működött is. A vadonban való tesztelésre Magyarországon kerül sor az idei télen, mikor is csalétkek formájában helyezik ki a vakcinát a vaddisznók számára – derül ki az Európai Bizottság oldalán olvasható közleményből.

Ha a teszt sikeres lesz, a vakcinát 2024-ben vagy 2025-ben kezdhetik el használni – a kutatók szerint kisebb dózisban akár házi sertések immunizálására is.

A Nyugat-Európában egyelőre csak elszórtan és kismértékben jelen lévő afrikai sertéspestis emberekre ugyan nem veszélyes, de elterjedése beláthatatlan következményeket jelentene a haszonállat-állományra és a gazdaságra.