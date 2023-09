Felszállna egy pilóta nélküli repülőre?

Önvezető autó már létezik. Ütközött is, igaz, nagyon ritkán. Közben már évek óta elkészült a pilóta nélküli repülőgép technológiája. Egyelőre csak elképzelés marad. Európa viszont olyan szabályozást fontolgat, amely engedélyezi, hogy még a hosszú távú járatokon is csak egy pilóta vezesse a gépet. Másutt is követhetik a példát.