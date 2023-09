Kutyákkal vadásszák le Washington patkányait

Patkányproblémával küzdenek Amerika fővárosában. A járvány első hónapjaiban a rágcsálópopuláció szétszéledt Washingtonban, mivel az éttermek bezártak, az irodai dolgozók pedig otthon maradtak. De amikor az emberek és szemetük visszatért a közterületre, a patkányok is visszatértek, és úgy tűnik, bosszúval érkeztek.

Júliusban közölte adatait a washingtoni egészségügyi minisztérium, miszerint idén közel 11 ezer patkányfertőzéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a városba. A 2023-as év egészét tekintve körülbelül 13 ezer hívás érkezett – írja a The Washington Post.

A város nem biztosít patkánymentesítési intézkedéseket az üzletekben vagy magántulajdonban lévő ingatlanokon belül. Ha valaki kültéri fertőzést jelent, a dolgozók két módszerrel próbálják kezelni,

szén-monoxiddal töltik meg az odúikat, hogy megfojtsák őket, vagy mérgező nyomkövető port permeteznek, amely a patkányok szőrére kerül, és a patkányok a szőrzetük ápolásakor lenyelik

– magyarázta Gerard Brown, a D. C. Health rágcsálóirtásért felelős munkatársa.

A kutyák nem részei a patkányregimentjének, mondja Brown, hozzátéve, „a hivatal nem támogatja a patkányok kutyákkal történő vadászatát és irtását”.

A kutyák viszont imádnak vadászni. Főként terrier kutyákat alkalmaznak a tisztogatásoknál, mivel történelmileg is arra lettek tenyésztve, hogy kistestű emlősöket kapjanak el.

Amikor útnak indulunk, ugatni kezdenek, és körbe-körbeszaladgálnak, mert tudják, hogy patkány vadászatra megyünk

– mesélte egy helyi lakos, aki kutyájával beállt a patkányirtó kutyások csapatába. Az emberek védőfelszerelést öltenek az ilyen esti akciók alkalmával, hosszúnadrágot és fejlámpát is visznek magukkal.

A kutyás patkányvadászatnak megvan a maga koreográfiája, ami a kutyák számára is biztonságos. Először betolják a kutyusokat a patkányok által elözönlött helyre, ahonnan az ebek kikergetik a rágcsálókat. Majd a patkányok elkapásáért felelős kutyák következnek, amik igyekeznek minél több rágcsáló életét kioltani, vagy mozgásképtelenné tenni.

Azt is mondhatnánk, hogy ez egy tisztességes küzdelem. A patkányok hihetetlenül okosak, és erős túlélési ösztönnel rendelkeznek. Sokuk gyorsabb a kutyáknál, valamint olyan falakon és repedéseken keresztül menekülnek, amelyek túl kicsik az ebek orrának. De ha egyszer a kutya állkapcsába kerülnek, akkor vége a dalnak a rágcsálók számára.

Az állatvédők barbárnak tartják a helyzetet

A patkányok nem akarnak ártani, és egyszerűen csak próbálnak megélni, mint mi mindannyian

– jelentette ki Catie Cryer, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) szóvivője.

Hozzátette, ez esetben a rágcsálók irtását állatkínzásnak és embertelennek tudják nyilvánítani. Úgy vélte, ez a kutyák vérre menő játékává teszi a patkányok pusztítását, ami nem teszi hatékony ellenőrző intézkedéssé az eljárást.

A vadászat után a kutyák hazamennek, és alapos fürdésben, fogmosásban van részük. „A vadászat utáni 12 órában nem hagyom, hogy megnyaljon” – mondja az egyik lelkes kutyus gazdája, akik még együtt is alszanak.

A legutóbbi vadászat után kétzsáknyi patkánytetemet gyűjtöttek be, ami 33 rágcsálót jelent.