Kövér László a svédeknek, David Pressman a magyar kormánynak szólt be NATO-ügyben

„Amit csinálnak a svédek a saját hazájukkal, abból egyenesen következtethető az, hogy ők nem szeretik a hazájukat, sőt, szabályosan gyűlölik, mert hogyha nem gyűlölnék, akkor nem tennék tönkre” – mondta Kövér László a Bayer show-ban, ami vasárnap lesz látható.

Azt gondolom, hogy egy olyan szövetségesre nekünk nincsen szükségünk, amelyiknek az a véleménye rólunk, meg a mi hazaszeretetünkről, amit ez a kisfilm tükröz. Tehát mit keresünk mi egy szövetségben? Tehát valaki nincs a helyén

– tette hozzá a házelnök.

Kövér László azt is kijelentette, hogy emlékei szerint a NATO-t egy védelmi szövetségként hozták létre, így Magyarország is garantálja a kollektív védelmet, ami hazánkat is megilleti. Erre példaként hozta fel a légvédelmet is.

Az amerikai nagykövet másként látja

A nagykövet pénteken egy magyar újságírókkal folytatott beszélgetésen arra emlékeztetett a hvg.hu szerint, hogy

a Magyar Honvédség minden egyes vadászgépe svéd repülőgép, és minden egyes repülőgépet a svéd hadsereg támogatásával tartanak fenn.

Hozzátette: „Magyarország pontosan tisztában van azzal, hogy Svédország csatlakozása milyen hatalmas előnyökkel járna a szövetség minden tagja számára”.

Szijjártó Péter nyílt levelet írt

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiakadt a svéd kormányra, ami miatt levelet is írt svéd kollégájának.

Súlyos vádakat, hamis információkat terjesztenek Magyarországról a svédországi iskolákban, ami nem segíti a skandináv ország NATO-csatlakozásának ratifikációs folyamatát

– írta Tobias Billströmnek küldött levelében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szerinte ha az emberek azt hallják, hogy a svéd politikusok a folyamatos Fidesz-kétharmadot antidemokratikusnak vagy tekintélyelvűnek ítélik, akkor „nem kell meglepődni azon, ha ezt sértésnek tekintik”.