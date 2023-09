Oroszország titkos szövetségesén keresztül hatalmas előnyre tesz szert a háborúban

A kínai Iflight vállalat (amely a DJI dróngyártó céget is birtokolja) továbbra is szállít drónokat Oroszországba, bár korábban hivatalosan kijelentette, hogy nem szállít drónokat se Moszkvának, se Kijevnek. A Molfar tényfeltáró cikke szerint viszont ez csak az importált drónok ukrajnai piacára vonatkozik, mivel Kína továbbra is szállít drónokat Oroszországba.