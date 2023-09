Január 1-től megszűnik a Hegyi-Karabahi Köztársaság

A szeparatista Hegyi-Karabah régió elnöke, Samvel Sahramanjan aláírta a 2023. szeptember 19. utáni helyzetből adódó intézkedésekről szóló rendeletet – írja a Szabad Európa örmény oldala. Eszerint a nehéz katonai és politikai helyzettel összefüggésben, figyelembe véve az azerbajdzsáni hatóságokkal kötött megállapodást, a szakadár régió hatóságai úgy döntöttek, hogy

2024. január 1-jével feloszlatják a fennhatóságuk alá tartozó valamennyi állami intézményt és szervezetet, illetve a Hegyi-Karabahi Köztársaság megszűnik létezni.

Hegyi-Karabah lakosságának, beleértve a köztársaságon kívül élőket is, e rendelet hatálybalépését követően meg kell ismerkednie az Azerbajdzsáni Köztársaság által bemutatott reintegrációs feltételekkel, hogy önálló és egyéni döntést hozhassanak a Hegyi-Karabahban való maradás vagy visszatérés lehetőségéről.

A rendelet szövege szerint a kihirdetést követően azonnal hatályba lép a határozat.

Mint arról az Index is beszámolt, egynapos villámháború zajlott Hegyi-Karabahban, aminek célja az volt, hogy Azerbajdzsán az ott élő örményeket megadásra kényszerítse. A harcoknak civil áldozatai is voltak, valamint több békefenntartó katona is életét vesztette. Hegyi-Karabah örmény vezetése végül tűzszünetet kötött, hogy megállítsák a további vérontást.