Korábban nagy örömmel jelentette be Szijjártó Péter, hogy lesz közvetlen járat az üzbég fővárosba, de nem sokkal később már a járat megszűnéséről lehetett olvasni. Most újabb hatalmas csavar történt, ugyanis Menczer Tamás államtitkár szerint a szünet csak átmeneti.

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy mindössze 3 repülés és 2 hét után meg is szűnt az a Magyarországról Üzbegisztán fővárosába irányuló repülőjárat, amelyet a külügyminiszter jelentett be augusztusban.

A cikkünkre hivatkozva Vadai Ágnes DK-s politikus írásbeli kérdéssel fordult a külgazdasági és külügyminiszterhez:

Miért szűnt meg 3 repülés után a Magyarországról Üzbegisztán fővárosába irányuló repülőjárat?



Szijjártó Péter helyett a tárca államtitkára, Menczer Tamás adott egy igen rövid választ, amelyből azonban kiderült: nem biztos, hogy végleg lőttek a járatnak.



A Qanot Sharq által üzemeltetett Taskent–Budapest–Taskent járat a légitársaság döntése alapján átmenetileg szünetel. Az újraindításról zajlanak az egyeztetések

– fogalmazott.

Az üzbég légitársaság így mindössze 3 alkalommal – augusztus 20-án, 27-én és szeptember 3-án – teljesítette az útvonalat. Mindemellett Üzbegisztánba így is el lehet jutni repülővel: a Taskenttől pár száz kilométerre található Szamarkandba továbbra is indít járatokat a Wizz Air.