Orbán Viktor jutott eszébe egy román képviselőnek a Miss Universe Hungary győzteséről

Korábban mi is megírtuk, a 27 éves, erdélyi származású Blága Tünde nyerte a Miss Universe Hungary pénteken megrendezett országos döntőjét. Ezzel kapcsolatban Radu Cristescu, a román kormány nagyobbik pártja, a szociáldemokrata PSD képviselője is megosztotta véleményét, aminek gondolatmenetét nehéz megérteni.

– írta a politikus.

A képviselő talán arra gondolhatott, hogy nem magyar Blága Tünde identitása, bár ez nem magyarázza, hogy Orbán Viktornak mi köze lehet a Miss Universe Hungaryhez. A gondolatmenet azért sem követhető könnyen, mert a modell korábban arról beszélt, hogy büszke magyar.

Mindig is magyarként szerettem volna indulni, és picit zavart a tudat, hogy magyar az anyanyelvem és nem is igazán beszélek románul, és én képviselem Romániát. Ekkor kaptam is támadásokat