Putyin dörzsöli a markát: Európa leeresztette a vasfüggönyt Oroszországra

Ez idáig Norvégia maradt az utolsó, Oroszországgal határos nyugati ország, ahová orosz állampolgárok szárazföldi úton, gépjárművel beléphettek volna. Eddig, ugyanis október 3-tól a többi orosz nyugati szomszédhoz hasonlóan Norvégia is lezárja a határait az orosz rendszámú autók előtt. Ezzel az utolsó lehetőség is megszűnik arra, hogy orosz állampolgárok közvetlenül léphessenek be a schengeni zóna vagy az Európai Unió területére. Repülővel már 2022 februárja óta nem lehet Oroszországból az európai országok területére menni, teheráru-forgalom lényegében már nincs, schengeni vízumokat kevés kivételtől eltekintve nem adnak. A Nyugat leeresztette a vasfüggönyt, Moszkvában elégedettek lehetnek. Az európai intézkedések elsősorban a hétköznapi embereket, többek között a Vlagyimir Putyin rendszerével elégedetlen középosztályt sújtják, akiknek nem maradt más opciója, csak a maradás.